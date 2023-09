Camilo estalla contra el paparazzi que publicó foto de su hija Índigo llorando

Hace unos días se hicieron virales unas fotografías de Camilo Echeverry, Evaluna Montaner y su hija Índigo en Madrid, pero llamaba la atención que la pequeña de un año estaba llorando. La tarde del viernes 22 de septiembre el cantante decidió romper el silencio y contar lo que le hizo vivir un paparazzi.

A través de sus ‘stories’ en Instagram Camilo abrió una cajita de preguntas para interactuar un poco con parte de sus 28,2 millones se seguidores en esa plataforma. Una de las interrogantes que le hizo un internauta fue si se había disgustado por las fotos de Índigo llorando cuando estaba paseando con su esposa y con él.

“¿Te molestó que publicaran fotos de ‘Indi’?”, fue concretamente la pregunta que él respondió con un video en el que expuso cómo fue el incómodo momento que pasaron.

Vieron las fotos de Índigo y de Nosotros en la calle en Madrid, ok. Estábamos saliendo de un lugar tomándonos un café o algo así. Había dos paparazzi afuera tomando fotos (…) La aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y como violando es espacio personal que Índigo se asustó”, dijo al comenzar a hablar en su clip.

Luego agregó: “Índigo que nunca llora en la calle ni nada, que ella está súper tranqui, llorando porque se asustó”.

El colombiano contó que al ver cómo se puso la niña él llamó a uno de los paparazzi para pedirle que no publicara fotos de la pequeña para cuidarle la identidad como lo han hecho desde que nació.

“El tipo viene y le digo: ‘¿Mi hermano te puedo pedir por fa que cuides a ‘Indi’? No le tomes fotos a ‘Indi’ y él me dijo: ‘Sí, sí, sí, es más, yo no puedo postear ninguna foto postear ninguna foto de la bebé, ni entregar ninguna foto de la bebé porque me meto en un problema legal'”, relató Camilo.

A lo que le habría dicho el fotógrafo el intérprete de ‘Vida de Rico’ respondió ofreciéndole hasta una foto junto a él, pero en la que no apareciera la niña. “Es por eso que salimos Evaluna y yo sonriendo como que estuviéramos ok con la foto”, dijo.

Asimismo, contó que hasta le agradecieron por entender lo que él le había dicho sobre la niña pues el paparazzi hasta les aseguró que no le iba a hacer fotos a Índigo, pero al final lo hizo y posteó justo en la que se aprecia a la nieta de Ricardo Montaner llorando.

Camilo dejó a la vista que se encuentra molesto por lo que ocurrió, pero no detalló si él y Evaluna emprenderán acciones legales contra la persona que publicó las fotos de su hija.

Sigue leyendo: