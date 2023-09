El dardo de Joao Félix al Cholo Simeone: “En el Atlético no me adapté a las ideas del club y del entrenador”

El portugués Joao Félix volvió a sonreír desde que se puso los colores del FC Barcelona, club al que pidió ir para poder volver a jugar ya que era evidente su incomodidad en el Atlético Madrid del Cholo Simeone, equipo del que confiesa no se adaptó en ningún momento, principal motivo para buscar un cambio de aires.

“Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo“, confesó el portugués y ahora futbolista culé en entrevista a Mundo Deportivo, en donde también dejó frases lapidarias y grandes dardo al entrenador argentino, Diego Pablo Simeone.

El aporte de Xavi al juego de Joao Félix

Para Joao Félix, el aporte de Xavi ha sido clave en este inicio de temporada, sus peticiones tácticas han sido sencillas de cumplir para él, todo lo contrario a lo que ocurría con Simeone en el Atlético de Madrid, al portugués le sienta bien la indumentaria culé y solo basta verlo en el campo y el entusiasmo con que ha encarado el inicio de temporada.

“Claro que me pide cuestiones tácticas pero sobre todo que disfrute, que me divierta“, comentó el portugués que viene de marcar dos goles en la UEFA Champions League. En cuanto a su paso por el Atlético, Félix fue muy tajante: “No estaba bien en el Atlético, no me adapté a las ideas del club y del entrenador“, dijo.

Joao Felix con los colores del FC Barcelona (Foto: PAU BARRENA/AFP via Getty Images)

Un buen cambio de aires para Joao Félix

Joao Félix lo tenía muy claro, debía cambiar de sitio para poder sentirse bien y fue así como se arriesgó a hacer ese llamado al FC Barcelona en público. “Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador”, reiteró el liso.

No obstante recalcó su compromiso mientras jugaba de colchonero y señaló haber dado el 100%. “Siempre intenté hacerlo lo mejor que podía“, puntualizó.

