Gerardo Torrado se lavó las manos: el exdirectivo de El Tri no se hace responsable de los últimos fracasos mexicanos

Aún queda en la memoria la pésima participación de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. El Tri quedó eliminado en la fase de grupos en un sector que compartió con Arabia Saudita, Polonia y la campeona Argentina. Pero el fracaso mexicano quedó evidente en aquella Copa del Mundo. Uno de los señalados era Gerardo Torrado y su gestión en las entrañas de la selección, pero el exdirectivo no está de acuerdo con esos señalamientos.

Gerardo Torrado salió por la puerta de atrás de su cargo. El exfutbolista era director de selecciones nacionales. Antes del Mundial, Torrado fue sacado de su cargo y sobre esto se sostiene para sacudirse la mancha del enorme fracaso en la Copa del Mundo.

“Yo califiqué a la Selección al Mundial, luego se tomó la decisión, por otras cosas fuera de la mayor que determinaron mi salida. El no calificar a los Juegos Olímpicos y no ir al Mundial Femenil. Ya después, no tome yo las decisiones de lo que pasó en el Mundial”, dijo Torrado en una entrevista difundida por W Deportes.

Mundial Argentina 1978 y Mundial Qatar 2022



44 años después México repitió en quedar eliminado en Fase de Grupos en la copa del mundo.



Y desde EU 1994 y hasta Rusia 2018 México jugo 7 copas del mundo consecutivamente logrando llegar a jugar el 4to partido…los Octavos Final pic.twitter.com/KURwRKTpsh — Arturo Criollos (@arturo_criollos) November 30, 2022

El exdirectivo de la Federación Mexicana de Fútbol habló sobre los puntos positivos que dejó su gestión. Torrado reconoce que no es un cargo fácil y que, hasta donde lo dejó, su labor fue efectiva y con buenos resultados.

“Estaba en una posición en donde solo queríamos aportar lo necesario para que los técnicos hicieran su mejor trabajo. Se ganó una medalla olímpica, en las juveniles se hicieron bien las cosas, aún hay prácticas que se siguen haciendo y eso me deja muy contento“, explicó.

Las experiencias adquiridas en la selección mexicana

Gerardo Torrado reconoció que su paso por la dirección de selecciones nacionales le dejó muchos aprendizajes. El exdirectivo enumeró sus funciones durante su pasantía en el ente federativo y, entre ellas, resaltó mantener una correcta relación con el estratega de turno, Gerardo Martino. El exfutbolista mexicano espera seguir incursionando en el mundo de la gerencia deportiva y no como entrenador.

“Queríamos dejar una estructura buena y sólida y dejar un legado y creo que aun hay cosas que se mantienen. El darle salida a los jóvenes, más proyección y bueno, el convivir con el Tata, aprender la parte administrativa y muchas más cosas que tuve la oportunidad de decidir y aprender (?) Hoy como entrenador no me veo. Probablemente desde la parte administrativa o directiva, no, no me interesa en este momento“, concluyó.

Gerardo Torrado junto a Gerardo Martino. Etzel Espinosa-Imago 7.

