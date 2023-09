¿Miedo al Club América? Exárbitro de la Liga MX reveló intimidades previo a los partidos con las Águilas

En los últimos días se ha generado mucha polémica que envuelve a las Águilas del América. Diversos analistas aseguran que el conjunto mexicano es favorecido por decisiones arbitrales. Lejos de tratarse de errores, las “injusticias”‘serían premeditadas. Pero el exárbitro Adalid Maganda reveló cómo les afecta a los silbantes dirigir un partido del Club América.

“América siempre es muy mediático, la Comisión de Árbitros sí deja muy en claro de que lo que marquemos a favor o en contra tiene que ser muy claro, pero así indicaciones de que nos den de que al América tiene que favorecer, no, por lo menos directamente enfrente de todos los árbitros. Tal vez llaman a los árbitros centrales a un cuartito, pero a la luz pública no“, reveló Maganda en una entrevista para el diario AS.

El conjunto de André Jardine ha sido muy cuestionado en redes sociales por una acción en la que fueron favorecidos en su último partido ante los Gallos Blancos de Querétaro.

Igor Lichnovsky marcó el gol de la victoria del conjunto azulcrema a diez minutos de que se acabara el partido. Pero el atacante azulcrema habría realizado una carga ofensiva sobre el defensor de Querétaro que Diego Montaño, juez principal, no sancionó. El Club América se terminó quedando con los tres puntos y esto generó la molestia de Mauro Gerk.

“No te puedo asegurar que haya una línea para pitarle al América, pero comentarios de árbitros experimentados, no puedo decir nombres, sí han dicho que es una presión muy grande arbitrar al América porque el dueño es Televisa y recuerde que ellos ponen a los presidentes de la FMF y de la Comisión de Árbitros, los últimos presidentes han salido de ahí”, explicó Maganda.

Árbitros favoritos en la Liga MX

Adalid Maganda también mencionó un caso muy particular en el fútbol mexicano. En exsilbante explicó que hay equipos que tienen sus “árbitros favoritos”. En ocasiones los grandes clubes del fútbol mexicano tienen la iniciativa de enviar cartas formales con la intención de que un árbitro determinado no les pite un encuentro en específico.

“Sí hay equipos que tienen a sus árbitros favoritos, no todos los árbitros pueden arbitrar al América porque ellos si son muy exigentes y mandan cartas para que nos les toque tal árbitro”, agregó.

