José Ramón Fernández insinúa que los errores arbitrales a favor del América podrían ser premeditados 

El último partido de las Águilas del América sigue dando de qué hablar. El conjunto azulcrema se quedó con el liderato de la Liga MX, pero en medio de mucha polémica por una cuestionable decisión arbitral en el último gol del club ante el Querétaro. José Ramón Fernández se fue más allá de las críticas e insinuó que este tipo de “errores” son premeditados.

Con un gol agónico de Igor Lichnovsky, las Águilas del América se llevaron la victoria ante los Gallos Blancos de Querétaro a diez minutos del final. Los presentes en el estadio La Corregidora no quedaron muy contentos con esta anotación, puesto que el futbolista azulcrema se apoyó claramente sobre su rival y esto impidió su salto. Pese a que la jugada fue revisada por VAR, el juez principal no determinó infracción. Esto ocurrió porque, según Joserra, el América debía finalizar la jornada como líder a toda costa.

“América consigue el liderato momentáneo. SÍ O SÍ el América tenía que ser líder, es la frase para relanzar a las Águilas al campeonato, es la línea impuesta. Perdían 1-0, empató Valdés a 1 y al final con una jugada polémica, que parece un empujón, anotan y se llevan el triunfo. Recuerden: SÍ O SÍ EL AMÉRICA ES LÍDER“, escribió el analista de ESPN a través de sus redes sociales.

Esta jugada generó mucha controversia a través de las redes sociales. La actuación de Diego Montaño, árbitro principal del partido, fue muy cuestionada y aquella decisión marcó por completo el duelo entre el Club a América y los Gallos Blancos de Querétaro.

¿Qué dijo el entrenador de Querétaro?

Mauro Gerk no ocultó su indignación al finalizar el partido. El estratega de los Gallos Blancos de Querétaro emitió fuertes declaraciones en conferencia de prensa. Gerk, al igual que varios analistas, considera que hubo falta en el segundo gol del conjunto azulcrema que trastocó los planes del equipo local.

“Los periodistas que analizan todos vieron foul, el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul, está clarito. Hoy estoy muy enojado, América no necesita de eso para ser súper líder o ganarle a Querétaro. Habla mal de ustedes si no le preguntaron lo que vieron en la cancha”, indicó el entrenador.

Con la última victoria en el estadio La Corregidora, el Club América se queda solo en el primer lugar con 17 puntos. Por su parte, el Querétaro fue perjudicado con la derrota al caer hasta la decimocuarta posición de la tabla. Si el juego hubiese finalizado con igualdad, el conjunto azulcrema no sería líder y los locales estuviesen a sólo tres puntos del repechaje del fútbol mexicano.

