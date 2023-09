¿Messi estará en el Mundial de 2026? El argentino habló sobre su posible retiro

Lionel Messi fue una de las grandes figuras del Mundial de Qatar 2022. El exjugador del FC Barcelona consiguió la Copa del Mundo, el trofeo que le faltaba en sus vitrinas. La Pulga tiene 36 años y los aficionados argentinos esperan que pueda liderar a la Albiceleste en el Mundial de 2026. Pero el futbolista del Inter Miami no está tan convecido de ello.

El exjugador del Paris Saint-Germain salió del fútbol europeo para buscar un destino menos exigente y estresante en la última etapa de su carrera. A pesar de que ahora milita en la MLS, los aficionados de la Albicleste esperan verlo en las eliminatorias sudamericanas y en la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, Messi no dejó nada claro en cuanto a su participación.

“Lo dije, lo dije. No sé, la verdad es que no lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en la Copa América y es un objetivo llegar bien a la Copa América que justamente se fue juega acá en Estados Unidos. Va a estar linda porque ya pasamos la de Centenario que jugamos acá y fue una Copa América muy linda que, bueno, perdimos la final, pero el proceso lo disfrutamos muchísimo. Acá hay estadios espectaculares, ambientes, viajes, es lindo. Y nada, después la Copa América se verá“, dijo Lionel Messi en una entrevista con Migue Granados.

El próximo Mundial iniciará el jueves 11 de junio de 2026. Esta Copa del Mundo cambiará su formato y ahora tendrá 48 selecciones que buscarán el trofeo. Lionel Messi tendría 39 años para cuando inicie este campeonato.

“Depende también de cómo me encuentre yo, de lo que hablábamos al principio (…) Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizás la liga, el ritmo es otro también de los partidos. Y nada, iré viviendo día a día cómo me encuentre. Y ya te digo, falta tres años todavía“, agregó.

¿Cuándo se retirará Lionel Messi?

Lionel Messi debutó oficialmente el 16 de octubre de 2004. En pocos días se cumplirán 19 años del primer partido oficial del histórico futbolista argentino. Con cientos de trofeos y un sinfín de goles en su cuenta personal ya en el horizonte se palpa el retiro del actual futbolista del Inter Miami. Sin embargo, Messi prefiere disfrutar del presente y no pensar en el día en el que colgará sus botines.

“Y tampoco quiero pensarlo porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante del hecho de dejar Europa y venirme acá ya. No quiero seguir pensando en el siguiente paso, sino en disfrutar lo que más puedo porque a mí lo que me gusta es jugar“, concluyó.

