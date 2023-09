Un día con Lionel Messi: el atacante del Inter Miami contó qué hace habitualmente en su nueva etapa en la MLS

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia. El exjugador del FC Barcelona tiene un paso “menos estresante” en la Major League Soccer de Estados Unidos. La estrella del Inter Miami reveló algunas intimidades más allá de la figura sobre el engramado.

El capitán de la Albiceleste estuvo en una entrevista para el canal OLGA, de la mano de Migue Granados. Lionel Messi, en una faceta más relajada, reveló algunas intimidades fuera de las canchas. El goleador argentino describió cómo inician sus días en familia.

“Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela, desayunamos, los llevamos al cole y ahí me voy al entrenamiento. Llegamos temprano por el calor (…) en el club tenés horario, tenés un horario. Hay multas y todo. Y bueno, no pasa por las multas, sino por el hecho de que vamos a ver con el grupo (…) Entrenamos y bueno, terminó llegando a casa a la 1. Comemos con Antonella y después ahí dormimos las siestas generalmente“, dijo Lionel Messi en la entrevista.

Los días malos de Lionel Messi

El exjugador del FC Barcelona también habló de uno de los puntos negativos de ser uno de los futbolistas más populares del mundo. El argentino contó cómo tiene que poner buena cara ante los aficionados a pesar de que su día haya sido frustrante.

“Hay momentos que por ahí no tenés un buen día o te pasó algo que no sé yo y por ahí por ahí sí te agarran un momento de mierda y tenés que sacar la fotito igual. Y el que viene a pedir la foto por ahí no entiende o cómo le decís: ‘No estoy de humor, no tengo ganas‘”, contó el sudamericano.

Aficionados invaden constantemente el engramado para abrazar al argentino. Harry How-Getty Images.

¿Messi arrepentido de su paso por el PSG?

Lionel Messi tuvo un paso fugaz por el Paris Saint-Germain. El futbolista argentino cambió al FC Barcelona por un equipo plagado de estrellas, pero que no pudo obtener su principal objetivo: la UEFA Champions League. Sin embargo, La Pulga no se lamenta de su tiempo desarrollado en el fútbol francés.

“Bueno, se dio así. La verdad que no fue como esperaba. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí (en el fútbol francés)”, reconoció.

Messi jugó 75 partidos en el PSG. Julian Finney-Getty Images.

