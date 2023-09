Messi y su lesión con el Inter Miami, ¿cuál es el estado del argentino?

El Inter Miami consiguió una importante victoria en el Lockhart Stadium. El conjunto de David Beckham venció 4-0 a Toronto sin la participación estelar de Lionel Messi. El futbolista argentino se perdió de la “fiesta” porque tuvo que salir lesionado en la primera mitad. Gerardo Martino habló sobre el estado del argentino.

La preocupación se apoderó de los aficionados del Inter Miami por la temprana salida de su máxima estrella. Muchos se preguntaban la gravedad de la lesión, pues no es normal ver a Lionel Messi salir en la primera mitad y con un 0-0 en el marcador.

Transcurría el minuto 37 cuando Lionel Messi fue sustituido por Robert Taylor. De hecho, esto hizo que muchos aficionados abandonaran el estadio. 3 minutos antes Jordi Alba también había abandonado el terreno de juego para darle su puesto a Noah Allen.

¿Cuál es el estado de Lionel Messi?

Gerardo Martino disipó algunas preocupaciones sobre la salud de Lionel Messi. Sin embargo, el Tata aseguró que el futbolista argentino necesita tiempo de descanso, por lo que es duda para el próximo duelo ante el Orlando City.

“No estaban todavía listos para el partido con Atlanta, hicimos entrenamientos donde se manifestaron bien, ellos entendían que estaban aptos para jugar. Por lo que hablé de las molestias, no se me antoja nada nuevo, nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día“, explicó.

El exseleccionador de México dio más detalles sobre las molestias del argentino. El Tata reveló que se trata de un problema en una cicatriz de una lesión vieja. Los estudios previos al partido no determinaron ningún problema muscular y esto deja más tranquilo al cuerpo técnico.

“Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar“, explicó.

El miércoles 27 de septiembre, el Inter Miami jugará una nueva final en Estados Unidos. El conjunto de David Beckham se enfrentará al Houston Dynamo por la final de la U.S. Open Cup.

