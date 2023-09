Bad Bunny llama irresponsable a fan que metió a un niño en una aglomeración para pedirle una foto

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a dar de qué hablar por la reacción que tuvo con un fan. En un video que circula en redes sociales, se ve al artista molesto con un seguidor que le acercó un niño para tomarse una foto cuando había una aglomeración de personas.

En el clip se ve a Bad Bunny saliendo de un lugar caminando mientras su equipo de seguridad le abría espacio para que pasara en medio de la multitud. Un hombre que estaba casi en la puerta del vehículo que iba a abordar el artista le estaba gritando para pedirle una foto con su hijo.

“Benito, una foto con el nene. Una foto, por favor una foto, una foto con el nene”, dijo el fanático que puso al niño justo por donde iba a pasar el intérprete de ‘Ojitos Lindos’ y eso le molestó porque casi chocó con el pequeño al que apartó con cuidado.

Bad Bunny, molesto, se volteó hacia el padre del menor y le dijo: “¡Cuidado! No me metan a un niño así, eso es una irresponsabilidad cab… cuidado con el nene”. Luego, el ‘Conejo Malo’ se subió a un vehículo y pidió a su equipo de seguridad que tuvieran precaución para no lastimar al pequeño.

Reacciones de los internautas

El video ha causado gran controversia en redes sociales en las que cuentas como la de ‘El Gordo y La Flaca’ lo han compartido. Algunos usuarios han criticado la actitud de Bad Bunny, mientras que otros han defendido su derecho a la privacidad y también el hecho de que el niño pudo estar expuesto a un riesgo en medio de la aglomeración.

“Tiene toda la razón. Realmente hay gente inconsciente que no se da cuenta del peligro que corren”; “Por eso amo a Bad Bunny. TODAAAAA LA RAZÓN”; “Salud mental para esos padres que exponen a sus hijos, para después estar desacreditando a los cantantes por una foto. Después dicen que no se quiso tomar la foto. Qué lamentable, se nota la preocupación del cantante no de los padres”; “Pues lo aplaudo porque el irresponsable es el padre al exponer al nene así”; “Tiene razón, pero creo que él se está contagiando con la actitud de las Kardashian” y “Tiene toda la razón porque ahora los padres quieren imponerles a los niños estos artistas que ellos quizás ni les gustan. Así que muy bien por Bad Bunny”, son algunas de las reaciones que se pueden leer en el post.

Mientras que detractores escribieron: “Debió de regalarle la foto por lo menos al niño”; “Sigo sin entender esa idolatría y hasta exponen a sus hijos al desprecio de un personaje como ese”; “No entiendo por qué la gente sigue haciendo famosos a ese tipo de gente que en primera no cantan y luego son tan déspotas” y “Llegar a ese punto de suplicar y más por una gente que simplemente no respeta a sus fans”

