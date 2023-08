Bad Bunny revela el cariñoso y latino apodo que le tiene a Kendall Jenner

En medio del revuelo por la fotografía que compartió Bad Bunny sin ropa y por el anillo que lució Kendall Jenner levantando sospechas de compromiso entre ellos, el cantante desveló cuál es el cariñoso apodo que le tiene a la modelo y encendió las redes sociales.

El pasado domingo el cantante estuvo compartiendo diversas fotos y algunos videos en su stories de Instagram. Justo en esas publicaciones que realizó hubo una que no pasó desapercibida con las sospechas de la relación amorosa que existiría entre él y Kendall desde hace algunos meses en los que se les ha visto compartiendo juntos y acaramelados.

En el clip que subió el artista se ve un ambiente al aire libre y una ardilla. Aunque propiamente no se ve a la hermana de Kim Kardashian, sí se ve una mano y piernas que parecen de ella, además se escucha una voz femenina hablándole al animalito que estaban mirando cerca de ellos en el lugar.

Benito -como realmente se llama el ‘Conejo malo’ le habló para advertirse que tuviera cuidado con la plaga que había cerca de ella, pero causó sensación porque la llamó por un cariñoso apodo en español.

“Mami, be careful… The mosquitos”, en español “Mami, cuidados… Los Mosquitos”, fue la frase que dijo el intérprete de ‘Ojitos Lindos’ y que enloqueció a los fans en redes sociales donde no han parado de hacer comentarios al respecto.

“Mami, be careful” le dice Bad Bunny a quien parece ser Kendall Jenner, en un reciente vídeo subido en las historias del cantante🔥.

¿Cómo se sintieron al escuchar eso?🙈pic.twitter.com/F3KZJT5IYG — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) August 27, 2023

¿Lleva a Kendal en su cuello?

En otro video que compartió Benito el domingo aparece cantando una de sus canciones, pero a sus seguidores no se les escapó que tenía puesta una cadena con un dije de la letra K, lo que para muchos significó un guiño a la relación entre ambos.

El ver a intérprete de ‘La Jumpa’ con la inicial de la chica del clan Karshian, puso a algunos fans a comentar que él había escuchado la canción de Taylor Swift ‘Call It What You Want’ que dice: “I want to wear his initial… On a chain ’round my neck” (“Quiero usar su inicial… En una cadena alrededor de mi cuello”).

Ok, pero podemos hablar de que Bad Bunny tiene un collar con una K por Kendall.



Él sí escucho Call it what you want. 🫶🏻 pic.twitter.com/K8RY32Zwke — Lalito (@LaloMarcos7) August 27, 2023

Además, también le hizo publicidad a quien sería su pareja porque publicó una fotografía de la marca del tequila de la influencer.

¿Están comprometidos?

Hace un par de días la top model subió una fotografía en Instagram que está causando furor porque luce un anillo que pareciera de compromiso y con quien se le ha visto saliendo desde hace meses es con el reguetonero.

Aunque no hay ninguna confirmación de parte de Kendall Jenner o de Bad Bunny, cada vez dejan ver más la conexión que existe entre ellos y lo bien que la pasan compartiendo tiempo juntos. De ser cierto el compromiso, queda esperar que pase el tiempo y que los hechos hablen por sí solos.

