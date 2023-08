Bad Bunny enciende las redes sociales publicando una foto “como Dios lo trajo al mundo”

El cantante Bad Bunny está dando mucho de qué hablar este domingo luego de que hace unas horas publicara una serie de fotografías en su Instagram entre las que coló una sin nada de ropa.

Tras la publicación “como Dios lo trajo al mundo” que realizó el intérprete de ‘Titi Me Preguntó’ rápidamente en redes sociales se hizo tendencia.

En la imagen que ya circula por X -antes llamada Twitter-, Instagram y hasta TikTok, el ‘Conejo Malo’ aparece en lo que sería lugar abierto frente a un espejo completamente sin ropa. Aunque no muestra completa su zona íntima sí se le ve el vello púbico y ligeramente parte de su miembro.

Diversos perfiles han compartido la reveladora foto con censura por cuestiones de políticas de algunas redes sociales. Benito -como realmente se llama- también subió fotografías realizando ejercicios y posando de una manera menos atrevida.

Desliza para mirar las fotos

Reacción de los internautas

Tras hacerse viral la foto subida de tono del cantante puertorriqueño, miles de internautas han comentado lo que opinan y hasta han hecho memes sobre la publicación que reta a la censura de Instagram.

“No lo voy a negar, esa foto de Bad Bunny despertó cosas en mí”; “Qué hermoso se ve Bad Bunny en las fotos que subió a IG”; “Creo que a Bad Bunny se le filtró el nude destinado a Kendall Jenner”; “La foto de Bad Bunny me tiene sudando frío señores no estoy sabiendo gestionar esto que siento” y “Lo que yo amo a Bad Bunny no es normal”, son algunos de los comentarios que circulan en internet.

