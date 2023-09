Bad Bunny lanzará nuevo tema en los próximos días

Bad Bunny confirmó que lanzará una nueva canción antes de que termine el año, y precisó que el estreno llegará antes de que termine el mes de septiembre. A través de su canal oficial de WhatsApp, donde ya cuenta con más de 8.4 millones de seguidores, el intérprete de ‘Moscow mule’ dio la noticia a sus seguidores.

Bueno, ¿se acuerdan que les iba a decir algo? Pues… no sé si esto les cause alegría o qué… pero voy a sacar una canción más este año. Y saldrá antes de que acabe septiembre”. La noticia fue bien recibida por los fanáticos del ‘Conejo Malo’, pues los mensajes referentes a su nueva canción acumularon más de un millón de reacciones positivas en conjunto.

La noticia de Bad Bunny se da luego de que el puertorriqueño se convierte en uno de los favoritos de los Latin Grammy 2023 al tener cinco nominaciones. En su mismo canal, el boricua publicó en días anteriores algo sobre una entrevista que publicó Vanity Fair en la que supuestamente anunció que para finales de 2023 lanzaría un nuevo álbum.

Al respecto, Benito peguntó “¿Quien leyó la entrevista de Vanity Fair?”, debido a que muchos ya esperaban con ansias saber más sobre su nueva música, pero al parecer al cantante no le agradó la controversia.

“Jaja alguien que me diga donde yo dije que sacaba álbum este año porque en ninguna parte digo eso. Tampoco he dicho que no… simplemente no he dicho nada”, escribió en su mensaje y finalizó con un emoji de una persona lanzando las manos como diciendo ‘yo no sé’.

Bad Bunny no precisó alguna fecha concreta sobre cuándo llegará su nuevo tema. Su estreno más reciente fue Where she goes, tema lanzado en mayo de este año en el que además incursionó en el género EDM, un tanto alejado del reguetón y los sonidos tropicales que dieron vida a su exitoso álbum Un verano sin ti.

Aunque a finales de 2022 afirmó que se daría un descanso este 2023, la realidad ha sido muy distinta, pues además de su más reciente sencillo, también participó en un par de colaboraciones junto al productor Tainy; además, también se acerca el estreno de la cinta ‘Casandro’, donde compartirá créditos con el mexicano Gael García.

En su canal de WhatsApp, el Bad Bunny ha compartido momentos de su vida privada, desde lo que come en el día, hasta sus citas en el dentista.

Bad Bunny combina el cine con la música

En medio de la polémica que se ha generado por su beso con Gael García en la película ‘Cassandro’, Bad Bunny reveló que no se aleja de la industria musical.

Desde 2022 se conoció que Bad Bunny trabajaría como actor en el filme ‘Cassandro’ que fue estrenado el pasado viernes 15 de septiembre, y desde entonces ha generado mucha indignación al tener que verlo besar en la boca a otro hombre, tal como lo es el actor Gael García Bernal, quien interpretó al luchador Saúl Armendáriz

La película busca reflejar parte de lo que tienen que atravesar personas gais, y en este punto resalta la discriminación impartida por la sociedad, seguida del rechazo, lo que haría entender el apasionado beso que hubo entre el intérprete y el actor Gael García.

“Aunque se trata de una escena de la película ‘Casandro’ la escena está generando mucha controversia”, fue el mensaje que acompañó el video colgado en la red social de la camarita.

