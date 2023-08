Bad Bunny y su hermano Bernie impactaron por su parecido en una foto que si viralizó en Twitter

La vida personal de Bad Bunny en cuanto a amigos y familia es prácticamente desconocida. Por eso, el hecho de que se haya hecho pública una foto reciente de el intérprete de La Neverita y El Apagón junto a uno de sus hermanos, Bernie. Bad Bunny with friends and his brothers. 🫶🏻📸 pic.twitter.com/NdxxUv6NjJ — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) August 24, 2023

Bad Bunny es el mayor de tres hermanos varones, nacieron en Puerto Rico en una familia de clase media. “En la casa a veces había buenos tiempos, a veces, no”, es de las pocas cosas que ha dicho el cantante de género urbano sobre su familia. Sus dos hermanos se llaman Bernie Ocasio y Bysael. De 25 y de 20 años respectivamente.

Ellos junto a Benito Martínez Ocasio han demostrado que la influencia genética puede ser más poderosa de lo que imaginamos. En la foto que se compartió en una de las historias de X (antiguo Twitter) se ve a Bad Bunny con su hermano Bernie y algunos amigos ha dejado sin palabras a muchos por lo parecidos que son.

Pero Bysael no se queda atrás. No se puede negar que es hermano de Bad Bunny. Los tres tienen cabello rizado frondoso, son altos y tienen una textura corporal grande. Además, parecen tener muy buena relación con la estrella mundial.

Qué hacen los hermanos de Bad Bunny

Los hermanos de Bad Bunny, aunque no sean figuras públicas como él, tienen sus propios caminos y proyectos. Bysael, el hermano menor, se ha destacado en el baseball, deporte que además ahora el supuesto novio de Kendall Jenner. Planea hacer una carrera profesional, que ya está en camino.

Por otro lado, Bernie, el que aparece en la foto que se viralizó en Twitter, ha tenido la oportunidad de acompañar a Bunny en sus giras y hasta ha aparecido en algunos de sus videos musicales. Incluso los más osados han dicho que Bad Bunny lo ha usado como doble. Pero eso es algo no comprobado aún.

La crianza de Bad Bunny, Bernie y Bysael

Los padres de Bad Bunny siempre eran muy trabajadores. Su papá manejaba camiones y su mamá era profesora de inglés. Insólitamente no se entiende cómo es que Ba bunny siendo boricua y con esta madre, no hablara bien el inglés. Lo cierto es que le inculcaron valores, de los cuales Benito siempre habla: “Yo no era el niño que se involucraba en las calles. Me gustaba estar en casa con mi familia”.

La infancia de Benito, Bernie y Bysael fue modesta cerca de San Juan, Puerto Rico. Su isla, Puerto Rico, siempre lo inspirado y parte de eso está plasmado en uno de los mejores discos de la historia, según Spotify, Un Verano Sin Ti. Bad Bunny. Foto: Getty Images.

Pocos conocen a Bad Bunny en el ámbito personal al punto, que él mismo dice siempre: “Nadie sabe nada”. Se ha encargado de cuidar su círculo íntimo. Lo poco que se ha filtrado habla de la humildad de él como persona y también de autenticidad. Eso, no lo hay ni qué explicar.

La conexión de Benito Martínez con sus hermanos y padres es profunda. Aunque es un trotamundos y dice ser “un chamaquito” que quiere comerse al planeta, no se ve fuera de su Puerto Rico en la vejez. Hace poco le dijo a Rolling Stones que siempre vuelve a la casa de sus padres, que ahí se siente como si nada hubiera cambiado y no fuera la estrella de fama mundial que es.

Sigue leyendo:

En bikini, Kendall Jenner muestra anillo y desata rumores de compromiso con Bad Bunny en IG

Bad Bunny y Kendall Jenner llegaron juntos a hotel en Los Ángeles

Bad Bunny se cubrió de joyas para Rolling Stone y dijo: “Yo amo el mundo. Pero a veces lo odio”

Bad Bunny está indetenible: más citas con Kendall, nueva canción y concierto en Venezuela

Bad Bunny se confiesa para Vogue: ‘Hoy me levanté más guapo que ayer’

Peso Pluma responde de Bad Bunny en juego de Los Angeles Lakers Vs. Memphis Grizzlies

Maluma lanza tremendo piropo a Kendall Jenner, supuesta novia de Bad Bunny