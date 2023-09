Bad Bunny revela que fue difícil conquistar a Kendall Jenner: “No podía hablar con ella”

Como nunca antes, el cantante de música urbana Bad Bunny habló sobre su vida personal y se sinceró sobre el romance que mantiene con la modelo Kendall Jenner. Además, adelantó que se acerca un nuevo álbum y los fanáticos podrán disfrutar de una nueva era en su arte. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En una entrevista reciente con Vanity Fair, el intérprete de “Safaera” y “Ojitos Lindos” advirtió que actualmente se encuentra enfocado en su carrera musical y si bien se ha dado tiempo para el amor, no está interesado en casarse y tener hijos por el momento.

Como era de esperarse al hablar sobre temas del amor, Bad Bunny no pudo esquivar los cuestionamientos con respecto a Kendall Jenner y la manera en que surgió su amor, sobre todo luego de que el famoso reiterara en varias ocasiones que el inglés no es su “fuerte”.

“Me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español”, contó. Sin embargo, “con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas”, y agrega haciendo alusión a su pareja: “Con una de ellas, antes no podía hablar con ella”.

Al ser cuestionado sobre las críticas que recibió al hacer público su romance con la hermana mayor del Kylie Jenner, el denominado ‘Conejo Malo’ indicó:

“En realidad no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie”, respondió contundente. “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”.

