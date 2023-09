Equipo del Venado López pide permiso a la FIB para pelea de unificación con Robeisy Ramírez

El equipo de Luis Alberto ‘Venado’ López, campeón de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pidió al organismo un permiso especial para poder hacer la pelea de unificación con Robeisy Ramírez, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Héctor Fernández, mánager del Venado López, envió una carta a la FIB donde expresó que tienen la intención de pelear con Ramírez a continuación y, aunque entienden que deben cumplir sus obligaciones con el retador obligatorio Reiya Abe, cumplir su deseo de conseguir un segundo cinturón en la categoría.

“Nos gustaría pedir un permiso especial, ya que estamos muy interesados en unificar los cinturones con el actual campeón mundial de la OMB, Robeisy Ramírez. Si ustedes nos dan permiso comenzaríamos a negociar (lo antes posible)”, escribió.

Robeisy Ramirez está interesado en una pelea de unificación con el Venado López. Foto: Mikey Williams/Top Rank vía Getty Images.

“Después de defender con éxito el título contra Joet González, entendemos completamente que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y pelear contra el retador mandatorio”, señala el documento.

Por los momentos habrá que esperar la respuesta de Daryl Peoples, presidente de la FIB, para saber si autoriza o no la petición del equipo del Venado López, por lo que la defensa obligatoria contra Reiya Abe se retrasaría hasta el 2024 al igual que la pelea con Ramírez porque el 4 de noviembre enfrentará a Rafael Espinoza.

Cabe destacar que ambos campeones se han estado provocando en redes sociales desde que el Venado López venció a Michael Conlan y Robeisy Ramírez hizo lo mismo con Satoshi Shimizu. Ahora una posible pelea de unificación puede ser posible y se espera que sea una guerra.

“Por supuesto que quiero peleas de unificación. Eso es lo que más me interesa ahora. Vamos a hacerlo. Pero como he dicho, siempre y cuando me paguen bien por dar esos grandes espectáculos”, indicó el peleador azteca en una entrevista con BoxingScene.

Venado López derrotó a Joet González por decisión unánime en Corpus Christi, Texas. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 29 años, sigue consolidándose como uno de los mejores peleadores del peso pluma y tiene en mente unificar los cinturones. El mexicano posee récord de 29 triunfos (16 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Robeisy Ramírez retuvo su faja de campeón de la OMB al vencer a Satoshi Shimizu. El pugilista cubano cuenta con 13 victorias, siete por la vía rápida, y una derrota.

