Michael Caine confirma su posible retiro del mundo del espectáculo

Michael Caine, actor británico que triunfó en Hollywood, anunció su retiro del cine a los 90 años. El intérprete de películas como The Dark Night, Dressed to Kill, Jaws 4 y Hannah and Her Sisters, entre otras, habló de su último trabajo en el séptimo arte, The Great Escaper, y reveló que podría ser la película con la cual cierre su extensa trayectoria.

En una entrevista con The Telegraph el actor habló de lo desafiante que se le hizo el rodaje de The Great Escaper, película que protagonizó junto a la recientemente fallecida Glenda Jackson, y señaló: “Me dieron un muy buen bastón y pude hacer escenas que lo necesitaban. Sólo las hacía una vez y luego me caía. Pero basta una toma y listo. Olvídalo”.

“Ahora tengo 90 años y no puedo caminar correctamente y cosas por el estilo”, sumó Michael Caine dando así cuenta de sus dificultades de movilidad a la par que remarcó que ya está “más o menos” jubilado de la actuación.

“He tenido la mejor vida posible que pude haber imaginado (…) La mejor esposa posible y la mejor familia posible. Puede que no sea una familia que otras personas dirían que es la mejor familia posible, pero para mí es la mejor familia posible”, admitió.

La película está basada en la historia real de Bernard Jordan, un veterano británico que escapa de un asilo de ancianos a los 89 años para asistir a la conmemoración de los desembarcos de Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, cabe decir que esta no es la primera que el actor reconoce que puede ser su último proyecto ya que dijo algo parecido en Best Sellers cuando finalmente no fue así. Los representantes de Michael Caine, explicaron al público que las declaraciones del actor podrían ser algo prematuras. Ellos revelaron que ya estaba contemplando participar en dos próximos proyectos cinematográficos en ese momento.

En 2023, protagoniza junto a Glenda Jackson una producción de Oliver Parker sobre un veterano de la marina real que desaparece con 89 años para viajar a Francia y poder atender el 70 aniversario del Día D.

El director de la película, Oliver Parker, explicó el cuidado que se tuvo con Caine dada su edad y dificultades para mantenerse activo durante un rodaje, así como el largo intervalo entre el rodaje de su más reciente película y el regreso a trabajar en un nuevo proyecto.

“Tuvimos cuidado de asegurarnos de que Michael no estuviera trabajando demasiado. Hemos estado pendientes continuamente de él para que pudiese moverse al ritmo que necesitase. Michael Caine volvió a actuar después de no haber hecho una película durante un tiempo, y en la forma en que lo hizo, fue todo un logro para él. Pocas veces lo he visto interpretando un personaje de una forma tan frágil”, declaró Parker.

Vida y trabajo de Michael Caine

A pesar de su avanzada edad, el actor comentó que está muy feliz con su vida y sigue haciendo lo que le gusta día a día. Parker alaba el trabajo de Caine en esta nueva película, quien, con 90 años ha interpretado un papel bastante alejado de lo que siempre ha hecho en anteriores películas.

No podemos hablar de la carrera de Caine sin mencionar su papel como Alfred en la trilogía de The Dark Night de Christopher Nolan. No era simplemente el mayordomo de Bruce Wayne; era su figura paterna, su confesor y su conciencia moral, un hombre que conocía tanto las fortalezas como las debilidades de Batman.

