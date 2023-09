Video muestra a alguacil del Condado de San Bernardino arrojando a joven contra el suelo

Una adolescente de 16 años fue hospitalizada después de ser arrojada contra el suelo por un alguacil del Condado de San Bernardino durante una violenta pelea la noche del 22 de septiembre, incidente que fue captado en video.

El Departamento del Sheriff informó que, aproximadamente a las 6:28 p.m., alguaciles respondieron al llamado sobre un conflicto que estalló durante un partido de fútbol en el Victor Valley High School, en la ciudad de Victorville.

Con un teléfono celular, un testigo grabó los momentos de la violenta pelea y cuando un alguacil arroja a Faith Jeffers, de 16 años, de forma violenta contra el suelo mientras los oficiales se encontraban enfrentando a otros jóvenes involucrados en la confrontación.

Según las autoridades, el incidente ocurrió cuando el primer alguacil que llegó al lugar descubrió que en ese momento se habían desatado múltiples peleas. Se dispararon bolas de gas pimienta en un intento por dispersar a las personas, pero la medida no fue efectiva y la multitud comenzó a dirigirse en contra del alguacil.

Al lugar llegaron más oficiales, quienes lanzaron otra ronda de gas pimienta contra el grupo. En ese momento, Jeffers le arrebató el lanzador de bolas de gas pimienta a un alguacil.

Durante el enfrentamiento, el oficial levantó a Faith y la arrojó de forma violenta contra el suelo. A causa del impacto, la adolescente quedó inconsciente y sufrió lesiones traumáticas en la cabeza y columna, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

Otro joven, Anthony Smiler, de 16 años, le dio un puñetazo al oficial contra su rostro, por lo que el adolescente fue sometido, puesto bajo custodia y fichado en el Centro Juvenil de High Desert.

Según el departamento del Sheriff, se enviará un informe a la Fiscalía para que revise los cargos en contra de Faith y Smiler.

“Levantó a mi hija y simplemente la arrojó. Simplemente, la arrojó contra el suelo, sin ningún remordimiento”, dijo Priscilla Jeffers, madre de Faith, a la cadena KTLA.

“Tiene lesiones en la espalda por el hecho de que él la arrojó con fuerza sobre el asfalto y tiene un hombro fracturado, y todas su cabeza tiene golpes y moretones”, agregó.

De acuerdo con la madre, Faith estaba siendo intimidada por una joven de otra escuela preparatoria. Según los informes, esa joven se presentó en el partido de fútbol para confrontarla, lo que desató el altercado.

En un principio, Priscilla, que también estaba presente en el juego, no se percató que se trataba de su hija la joven que había sido arrojada por el alguacil.

“Parecía que estaba tirando un trapo o un suéter al piso, hasta que mi otra hija me dijo que se trataba de Faith. No lo podía creer”, agregó.

Priscilla aseguró que este incidente fue un ejemplo de brutalidad policial, por lo que exige que se haga justicia para su hija lesionada.

La madre de Faith adelantó que planea emprender acciones legales en contra del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, mientras que las autoridades consideraron que el oficial había sido la víctima, según informó en un comunicado de prensa.

La madre de Anthony Smiler aseguró que su hijo es inocente, por lo que está totalmente consternada por los acontecimientos.

“Él (el alguacil) atacó primero a mi hijo. Se equivocó y utilizó exceso de fuerza en contra de un joven de 16 años. Cuando llamé, me dijeron que no me podían decir si se encontraba allí o no, y yo necesitaba saber en dónde se encontraba mi hijo”, expresó la madre del joven detenido, Kelani Lynch.

La tarde de este domingo, Faith permanecía hospitalizada mientras recibe tratamiento contra las lesiones que recibió.

Este incidente se encuentra bajo una investigación. Si alguna persona tiene información relacionada con este incidente, se puede comunicar al Departamento de Policía de Victorville al 760-241-2911, o al Despacho del Sheriff del Condado de San Bernardino al 760-956-5001.

