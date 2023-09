Eiza González sorprende con nuevo look en sus redes sociales

La actriz mexicana publicó una historia en su cuenta de Instagram para mostrar su nuevo tinte de cabello, el cual dejó expectantes a sus fanáticos. Eiza creó controversia entre sus fans, ya que podría ser una pista que revele su nuevo proyecto.

Eiza González podría estar involucrada en una nueva producción de Netflix, como protagonista. Al parecer, los rumores colocarían a Eiza como parte de la adaptación del libro de Taylor Jenkins Reid, “Seven Husbands of Evelyn Hugo”.

El pasado 29 de junio, Netflix anunció de manera oficial la adaptación del bestseller de la escritora. Esta historia cobró gran popularidad en TikTok, y los fans presionaron para que la llevaran a la pantalla grande, en este caso, a la plataforma de streaming.

Más allá de la confirmación sobre la adaptación, se sabe que la directora del proyecto será Leslye Headland. La directora ha dirigido proyectos como “Black Monday” y “Smilf”.

La cineasta es una de las colaboradoras actuales de Netflix, quien empezó trabajando en series como Black Monday y Smilf, al mismo tiempo que se aventuró a dirigir películas como Bachelorette y a escribir About Last Night. Sin embargo, fue cuando se convirtió en showrunner de la aclamada serie Muñeca rusa que su carrera despegó de verdad.

“Seven Husbands of Evelyn Hugo”; una adaptación de la novela de Taylor Jenkins Reid que pronto se convertirá en la película más llena de drama y el viejo glamour de Hollywood. Trata sobre una estrella de Hollywood, Evelyn Hugo, quien decide dar una entrevista sobre su vida a una reportera desconocida llamada Monique Grant. Evelyn comparte sus secretos y la historia de su vida, incluyendo su carrera como actriz y la historia de su relación con sus siete matrimonios.

El libro, publicado en 2017 por la escritora estadounidense, Taylor Jenkins Reid, se volvió aún más popular gracias Book TikTok (mejor conocido como BookTok), por todos los fanáticos de la literatura de romance que encontraron el libro como un indispensable del género.

En 2022, Netflix decidió adquirir los derechos del best seller para hacer una película de la mano de la guionista, Liz Tigelaar, quién anteriormente también fue productora de otra popular adaptación de novela: Little Fires Everywhere de Hulu, basada en el libro del mismo nombre, de Celeste Ng, y los productores serían Jenkins Reid y Margaret Chernin.

Posible Cast de “Seven Husbands of Evelyn Hugo”

Aún no se ha anunciado oficialmente quién le dará vida a Evelyn o a sus siete maridos; sin embargo, tan pronto como salió el anunció de la adaptación, el fandom de la novela comenzó a nombrar a sus opciones favoritas. Jessica Chastain, reveló que estaría abierta a interpretar uno de los papeles más importantes del libro: el de Celia St. James, la enemiga principal de Evelyn.

El libro publicado por Taylor Jenkins Red consiguió posicionarse en la lista de los más vendidos del New York Times por 54 semanas. Es por esto que -tiempo atrás- el servicio por suscripción anunció que producirá la película por la que sus lectores han reclamado durante años. Y ahora, han llegado novedades al respecto de la cinta.

