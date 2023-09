Karol G llora, hace twerking y toca la retaguardia de Young Miko durante su concierto en Orlando

Karol G está a punto de culminar su ‘Mañana Será Bonito Tour’ por Estados Unidos y en su penúltima noche de concierto lo dio todo en el Camping World Stadium de Orlando, Forida. Durante todo el evento hubo mucha conexión de la colombiana con su público, tanto que hasta lloró de la emoción que sintió.

A través de las redes sociales circulan videos que han compartido fans que asistieron al evento y grabaron el momento en el que ‘La Bichota’ se dejó invadir por los sentimientos y rompió en llanto por la felicidad que le dio ver el estadio en Orlando completamente lleno.

La cantante ahogada en el sentimiento casi no podía hablar, pero como pudo agradeció al público que tuvo esa noche por haberse ido a verla y a disfrutar de su espectacular performance. Mientras ella lloraba de alegría sus fans la ovacionaban.

Hizo twerking cantando ‘Qlona’

Al momento de interpretar ‘Qlona’, su colaboración con Peso Pluma, Carolina Giraldo -como es su nombre de pila- lució un sensual atuendo de crop top y minifalda color negro.

‘La Bichota’ dejó atónitos a sus fans con sus movimientos de cadera y su forma de hacer twerking frente al multitudinario público del Camping World Stadium.

La cantante también realizó sus sensuales movimientos de cuando interpretó su canción ‘Carolina’, un tema que canta y baila sin bailarines y ayudada de una silla blanca para apoyarse al momento de realizar los atrevidos movimientos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Le dio un toque a Young Miko

Durante el multitudinario concierto hubo de todo un poco, incluyendo un fan que se trepó al escenario para grabarla de cerca y armó todo un revuelo cuando ella estaba cantando su primera canción, pero otro momento cúspide fue cuando la cantautora colombiana tuvo como artista invitada a la cantante puertorriqueña Young Miko, con quien cantó su canción ‘Dispo’.

Aunque no hubo el “perreito” de hace unas semanas en el escenario, Karol G y ‘Baby Miko se abrazaron en un momento abrazó y la intérprete de ‘Amargura’ sin querer posó su mano sobre el trasero de la intérprete de ‘Classy 101’. @itsbabymikofc Karol G y Young Miko cantando juntas Dispo anoche en Orlando! #youngmiko #babymiko #parati #karolg @baby miko @Karol G ♬ sonido original – Baby Miko

