Ovidio Guzmán tiene un “buen sentido del humor”, dice su abogado Jeffrey Lichtman y advierte que droga no dejará de llegar a EE.UU.

Jeffrey Licthman, abogado de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, dijo que su cliente le cae muy bien, a quien describió como una persona con un “buen sentido del humor” a pesar de su condición en la prisión en Chicago, Illionis.

“En cuanto a Ovidio, no puede ser más respetuoso, tranquilo y amable”, dijo Lichtman. “Me cae muy bien él. Lo acabo de conocer por primera vez cara a cara. Lo he visto en FaceTime antes y estoy orgulloso de representarlo. Y él está solo aquí. Su familia está muy lejos. No habla inglés muy bien. Pero él no se queja. Y tiene buen sentido del humor”.

Lichtman hizo dichas declaraciones en su podcast “Beyond the Legal Limit” (Más allá del límite legal) que tiene con iHeart Radio.

Lichtman dijo sentirse orgulloso de representar a los Guzmán, luego de señalar que fue el abogado principal de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Cabe recordar que también es abogado de Emma Coronel, esposa de “El Chapo”.

Criticó que se pretenda detener el tráfico de droga con la detención de narcos como “El Chapo”, ya que estuvo en prisión desde 2017 y la droga no dejó de circular hacia EE.UU., donde dijo que hay una necesidad de “drogas ilegales”.

“¿Ha habido una reducción de las drogas en Estados Unidos desde entonces?”, lanzó Lichtman. “Por supuesto que no. De hecho. Estuvo en prisión en Estados Unidos desde enero de 2017. Estuvo en prisión en México antes sin que nada cambiara”.

Dijo que había una combinación sobre el narcotráfico: los estadounidenses quieren drogas y México las envía.

“Así que la combinación de la gran necesidad de los estadounidenses de drogas ilegales junto con el país absolutamente corrupto de México, que permite el flujo de drogas hacia Estados Unidos, es una receta para el desastre”, expuso.

Eso tampoco cambiará con Ovidio, consideró, al tiempo que dijo sentirse “orgulloso” de defender al hijo de “El Chapo” y su familia, aunque lo critiquen en EE.UU.

Recordó que hay una gran diferencia entre el caso de Ovidio y su padre, ya que en Chicago ha habido poca prensa, a diferencia de lo que ocurrió en Nueva York, donde dijo que era perseguido a la estación del Metro para responder preguntas.

Lamentó que Ovidio esté solo: “Su familia está muy lejos”, dijo.

Este lunes Lichtman tuvo una audiencia privada con los fiscales, camino a la preparación del juicio y posible petición de fianza para Ovidio.

