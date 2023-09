AMLO admite diferencias con los padres de los 43 de Ayotzinapa al cumplirse 9 años de su desaparición

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció tener diferencias con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa sobre la participación que tuvo el Ejército la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”, señaló.

Al cumplirse 9 años de la desaparición de los jóvenes normalistas, el mandatario mexicano fue tajante con los familiares al afirmar que su gobierno no está ocultado la información sobre el caso.

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, exclamó.

Tras sostener una reunión ayer lunes con la Secretaría de Gobernación (Segob), los familiares de los desaparecidos acusaron al gobierno de López Obrador de encubrir al Ejército mexicano y no entregar toda la información sobre el caso, tal y como lo denunció en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Como respuesta, el jefe del ejecutivo mexicano anunció que este mismo martes 26 de septiembre publicará toda la información recabada hasta el momento sobre el caso a través de sus canales oficiales para que el público pueda revisar y corroborarla.

Desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo mexicano atribuyó a la “desesperación” y a la “mala información de los abogados y asesores” de los padres su insistencia sobre cuestionar y acusar a las Fuerzas Armadas de presuntamente ocultar la información.

“Podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos, porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos”, dijo.

“Y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos nos pueden conducir a eso. No es nada más culpar por culpar, no es nada más ‘fue el Estado o fue el Ejército’, no. Vamos a conocer la verdad, lo que sucedió, yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto”, agregó López Obrador.

Para este martes, activistas y familiares de los desaparecidos anunciaron que se realizará una marcha en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

