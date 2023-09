Clara Galle acudió sin sujetador a un estadio de fútbol y ante las críticas explotó por redes sociales

La actriz española Clara Galle no solamente es conocida por su gran talento para interpretar y su belleza que acumula seguidores, también por ser una gran fanática del fútbol y en especial seguidora del club Osasuna, equipo de su ciudad natal (Pamplona).

El pasado fin de semana la actriz conocida por participar en los éxitos de Netflix ‘A través del Mar’ y ‘A través de mi ventana’ acudió a disfrutar de su equipo favorito en otra jornada de La Liga española e incluso fue recibida por la junta directiva del Osasuna. En las fotos todo parecía normal y correcto, aunque algunos fanáticos han estallado en críticas por Galle se encontraba sin sujetador y en su franela gris se marcaban sus pezones.

En la población femenina actual es totalmente normal utilizar prendas de ropa sin el accesorio del sujetador; es muy común en la actualidad y la sociedad llama a que se respete esta tendencia liberadora, dejando a un lado la tóxica sexualización que sufren las mujeres.

Clara Galle, cuyo nombre real es Clara Huete Sánchez, subió a su perfil en Instagram orgullosa las fotografías tomadas en el Estadio El Sadar de Pamplona, inclusive una con el presidente del Osasuna que le obsequió una camiseta con su nombre.

Clara Galle, actriz española. Foto: Neilson Barnard / Getty Images.

Algunos de los comentarios, tanto en las publicaciones de la actriz de 21 años como en las del club, recriminaban el hecho que Galle no llevaba sujetador y se marcaban sus pechos.

Ante todo esto, la española no ha dudado en reaccionar. A través de las historias de Instagram, ha hecho un llamado a la reflexión a todas esas personas que la criticaron por no llevar puesto sujetador y además hizo la comparación sobre la misma situación pero un hombre.

También calificó de “masacre” todo la tendencia negativa que se formó en torno a su presencia, tal como iba vestida, a un día de fútbol que consideró precioso.

“Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados. Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped. Yo tengo la conciencia tranquila, no hago nada malo por no llevar sujetador. No me molesta que digan que yo llevaba puestos los dos puntos más que no ganaron, me molesta que mis pechos sean el único que tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar”, se lee en su texto en Instagram.

Su texto, más allá de significar un desahogo y reclamo ante los -afortunadamente- minoritarios comentarios por sus redes y las del Osasuna, ha querido ser un llamado a la reflexión ante todo lo que aún viven las mujeres en la actualidad, contrario a los hombres.

Sigue leyendo:

– Kylian Mbappé a La Liga: Javier Tebas cree que hay un 70% de posibilidades para 2024

– FIFA The Best 2023: ¿Quiénes son los nominados como los mejores del mundo?

– El supuesto amor secreto de Sebastián Yatra (Clara Galle) aclara relación con el cantante