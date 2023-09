Argentino Javier Pastore apoya la decisión del PSG de no heber homenajeado a Messi tras salir campeón del Mundial Qatar 2022

Hace pocos días Lionel Messi aseguró que fue el único de sus compañeros campeones del mundo que no recibió un homenaje en su club, en aquel entonces era aún ficha del PSG, declaraciones que el presidente del equipo respondió y justificó por ser un club francés.

Ante esta realidad, un exjugador de la Selección de Argentina y del PSG, sorprendió al respaldar la decisión del club parisino, e incluso justificó el hecho, el nombre de esta figura es el de Javier Pastore, una eterna promesa incumplida del fútbol argentino que hoy juega en Qatar.

El argentino Javier Pastore con los colores del PSG en juego contra el Real Madrid (Foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images)

Las declaraciones de Javier Pastore en respaldo al PSG

Javier Pastore aseguró que no ha conversado con Lionel Messi al respecto, pero le parece adecuada la decisión que tomó la escuadra parisina. Cabe recordar que los colores del PSG fueron uno de los varios en los que el citado futbolista sudamericano, Javier Pastore, vistió y no tuvo una buena actuación.

“No hablé de esto con él, pero eso es normal, fue algo difícil celebrar a un campeón del mundo en un país que perdió la final“, dijo Pastore en declaraciones exclusivas para RMC Sports.

“Significó mucho para el club no hacer algo importante para no acentuar un mal momento para Francia y para los jugadores de París que jugaron el Mundial”, prosiguió el también exfutbolista de clubes como Palermo y Elche.

Lionel Messi en su etapa con los colores del PSG (Foto: Julian Finney/Getty Images)

Situación entre Messi y el PSG

Luego de dar su opinión, Pastore aseguró no saber lo que pasó en París y que finalmente cada jugador tiene derecho a pensar lo que quiera. “Cada jugador puede pensar lo que quiera. Sinceramente, no sé todo lo que pasó en el PSG en los últimos dos años porque yo no estuve allí. No fui compañero de Messi. No lo sé. Es algo entre el club y el jugador”, apostilló.

Javier Pastore fue una eterna promesa del fútbol argentino que jamás llegó a explotar con su fútbol, pese a tener gran calidad, vistió camisetas importantes como la del PSG, club en el que jamás pudo demostrar su máximo potencial.

