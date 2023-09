Jugadoras de la Selección de Venezuela hablaron en contra de su entrenadora y Deyna Castellanos se negó a hablar

En la noche de este 25 de septiembre, la defensora venezolana Sonia O’Neill publicó un comunicado en contra de la entrenadora de la Selección de Venezuela Pamela Conti. En el mismo, la jugadora reveló ciertos detalles por los ellas y otras jugadoras que no vieron acción en la fecha FIFA.

“No estoy lesionada, ni enferma, ni hice algo grave. Dos jugadoras de la selección y yo pedimos permiso al coordinador durante nuestro tiempo libre para ir al banco que se encuentra al lado de nuestro hotel y por falta de comunicación la entrenadora pensó que no teníamos permiso para ir”, escribió O’Neill en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

La futbolista venezolana también comentó que la entrenadora tenía esa excusa para no volverla a convocar más nunca, cosa que quería hacer desde hace tiempo que se lo había comentado a otras jugadoras, pero nunca se lo había dicho a ella de frente.

“La entrenadora mentirá sobre esto después del partido y va a usar esta mentira como una excusa para no volver a convocarme a la selección, como ella lo ha comentado a algunas jugadoras y nunca me lo ha dicho en mi cara, que hace mucho tiempo lo desea”, dice el escrito.

Deyna Castellanos fue la autora del gol en la victoria para Venezuela ante Uruguay, con esto sellaron dos triunfos en esta fecha FIFA. En la rueda de prensa luego del partido, unos periodistas le preguntaron a Pamela Conti y a Castellanos sobre lo ocurrido con O’Neill.

Al momento que tenía que responder la Conti, Castellanos le quitó la palabra y dijo: “Hablo yo primero. Esto es lo único que vamos a decir del tema. No estoy enterada de lo que Sonia pudo decir o no pudo decir. Considero que es una persona adulta, si ella tomó la decisión de dar esas declaraciones habrá que ver qué pasó. Yo estoy sumamente orgullosa del equipo que tenemos, somos 23 jugadores, bueno en este caso 22 y estoy orgullosa de los resultados, en eso me voy a enfocar”.

#26Sep | La entrenadora de la @FemeninoFVF, Pamela Conti, expresó que la relación y los problemas con la jugadora Sonia O'Neill se deben resolver dentro del vestuario del equipo.



"Hay reglas en un vestuario que son internas, y quien no las respeta debe tener claro que hay… pic.twitter.com/8xx0BGiETh — El Diario (@eldiario) September 26, 2023

“Hay normas y reglas internas en un vestuario. Quien no las respeta tiene consecuencias. No voy a hablar del tema porque no me compete. Ella sabrá lo que ha escrito”, dijo Conti en conferencia de prensa.

Al día siguiente, otras jugadoras que no han jugado más en el ciclo de la entrenadora Pamela Conti comenzaron a publicar comunicados expresando sus casos.

Uno de los casos que más ha resaltado es el de la excapitana de la selección venezolana Lourdes “Kika” Moreno, quien también publicó un comunicado en el que dejaba en evidencia cómo fue tratada por la seleccionadora de Venezuela.

Horas más tardes, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, subió una foto en las historias de Instagram con la entrenadora con el mensaje: “Siempre juntos, siempre Vinotintos”.

Sonia O’neill ha motivado a otras a manifestarse, ahora se suma Kika Moreno pic.twitter.com/XbPjBPzhkf — Richard Mendez ®️ (@RichardMendezTV) September 26, 2023

Hasta los momentos los fanáticos de esta selección se encuentran a la expectativa de que puede suceder en las próximas horas, debido a que Venezuela competirá en la rama de fútbol femenino y hasta los momentos no se conoce los nombres de las jugadoras que dirán presente en esta próxima fecha.

Hasta los momentos, la Federación Venezolana de Fútbol no ha emitido ningún tipo de comunicado con respecto a lo sucedido con la entrenadora y las jugadoras.

