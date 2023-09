Carmen Villalobos no conducirá los Billboard a la Música Latina. Lo hará Danilo Carrera

La cadena Telemundo, en conjunto con los Billboard a la Música Latina que se realizarán en unos días en la ciudad de Miami a cabo el 5 de octubre en el Watsco Center de Florida, y que será transmitido en vivo por a las 7 pm/6c ET.

Cortesía: Billboard Latin Music Week.

Ahora anunciaron que Danilo Carrera será el que acompañe a Jacqueline Bracamontes en la conducción de los mismos y no la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos, como ya se había anunciado.

Carmen Villalobos | Getty Images.

En horas de la mañana, se supo que la de “Sin senos no hay paraíso” no estaría conduciendo la ceremonia de los Billboard a La Música Latina. De inmediato, todos los rumores se suscitaron. La Opinión trató de comunicarse con su representante. Sin embargo, no pudimos contactarnos para saber el motivo oficial de la cancelación de la colombiana en tan importante celebración.

De manera extraoficial, se pudo conocer que se trataría de un tema migratorio y de su visa de trabajo. Sin embargo, y hasta el momento es cierre de esta nota, ni Carmen Villalobos, ni Telemundo, ni los Billboard a La Música Latina han emitido un comunicado oficial al respecto.

Danilo Carrera toma el turno de Carmen Villalobos en los Billboard a la Música Latina

Lo que sí hicieron fue dar una emotiva revelación. Telemundo anunció que la superestrella de origen ecuatoriano, Danilo Carrera, tomará las riendas como presentador de los codiciados Premios Billboard de la Música Latina 2023, supliendo así con más presencia a Carmen Villalobos.

Danilo Carrera

El evento, que promete ser una noche inolvidable, se llevará a cabo el 5 de octubre en el Watsco Center de Miami, Florida, y será transmitido en vivo por Telemundo a las 7 pm/6c. La noticia ha causado un gran revuelo en la industria del entretenimiento y entre los fanáticos de Danilo Carrera, quien se une a Jacqueline Bracamontes para liderar esta prestigiosa ceremonia por primera vez en su carrera.

Danilo Carrera, un versátil actor y presentador, ha dejado su huella en el mundo de la actuación con papeles destacados en telenovelas como “Relaciones Peligrosas” e “Hijas de la Luna”. Además de su exitosa carrera actoral, Danilo ha firmado un acuerdo con Telemundo para protagonizar producciones originales de Telemundo Global Studios, lo que demuestra su creciente influencia en la industria del entretenimiento.

Otras estrellas como Maite Perroni acompañarán a Danilo y Jacqueline Bracamontes

Los Premios Billboard de la Música Latina 2023 prometen ser un evento imperdible, con la participación de celebridades de renombre como Daniel Arenas, Paris Hilton, Maite Perroni y muchos más como presentadores de premios. La combinación de la experiencia de Jacqueline Bracamontes y la energía contagiosa de Danilo Carrera en el escenario promete una noche de celebración y entretenimiento de primer nivel.

Este evento no solo celebra la música latina más destacada del año, sino que también coincide con la Semana de la Música Latina de Billboard, una celebración de la cultura y el entretenimiento latino que incluye presentaciones exclusivas y eventos únicos. Los fanáticos de Danilo Carrera y de la música latina pueden unirse a la emoción siguiendo el evento en las redes sociales con el hashtag #Billboards2023.

