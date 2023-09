El senador Bob Menéndez entregó su pasaporte y pagó una fianza de $100,000 dólares para salir en libertad

El senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez acordó el miércoles el pago de una fianza de $100,000 dólares para poder permanecer en libertad durante el proceso judicial en su contra por soborno y extorsión, durante una comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la cual él y su esposa Nadine así como otros tres coacusados se declararon“no culpables”.

Como una condición especial, según el documento judicial, Menéndez también debió entregar su pasaporte personal, pero puede conservar su pasaporte oficial y continuar viajando al extranjero sólo para cumplir funciones oficiales como senador.

Otra condición especial impuesta antes de ser liberado es que, además, deberá evitar cualquier contacto con otros acusados del caso, excepto su esposa Nadine. Menéndez también tiene prohibido mantener contacto con posibles testigos, incluido con el personal de su equipo, incluidos asesores, que tienen conocimiento del proceso judicial, cuya investigación en la Corte del Distrito Sur se inició hace casi un año.

La decisión fue firmada por la jueza magistrada Ona T. Wang, pero la siguiente audiencia el 2 de octubre será liderada por el juez Sidney Stein.

Menéndez y su esposa Nadine fueron inculpados la semana pasada en una acusación que afirma que Menéndez supuestamente aceptó artículos de lujo y grandes sumas de dinero en sobornos a cambio de cometer actos corruptos, que incluye proporcionar información confidencial al gobierno de Egipto.

Las otras tres personas que son también acusadas por haber recibido beneficios bajo la influencia de Menéndez cuando el senador era presidente del Comité de Relaciones Exteriores son los empresarios Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, quienes habrían recibido los beneficios con la influencia del senador Menéndez, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores.

El senador reconoció en conferencia de prensa el lunes pasado que son “delitos serios”, pero dijo que sus oponentes políticos se han apresurado en juzgarlo y que él saldrá exonerado.

“Entiendo que estos cargos son serios, pero las alegaciones presentadas en mi contra son eso solamente, alegaciones”, afirmó. “Reconozco la gravedad de este momento y que este será mi mayor batalla hasta hoy en día, pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no sólo seré exonerado, sino seguiré siendo el senador federal de New Jersey”.

Menéndez también se ha negado a renunciar a su cargo en el Senado, pese a los pedidos que se le han hecho al respecto.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo a los periodistas el miércoles que Menéndez se dirigirá al Caucus Demócrata mañana.

Schumer no ha pedido la dimisión de Menéndez.

¿Menéndez sería una fuente de inteligencia para el gobierno de Egipto?

La acusación de Menéndez se ha centrado en cosas como lingotes de oro y fajos de billetes encontrados en su casa, como las pruebas del caso de soborno y corrupción formuladas por el Departamento de Justicia.

Pero expertos en seguridad nacional que fueron consultados por The Intercept según ese medio, dicen que la referencia de la acusación a funcionarios de inteligencia egipcios y la divulgación por parte de Menéndez de información “altamente sensible” y “no pública” a funcionarios egipcios sugiere que, más que un esquema de corrupción común y corriente, puede haber un elemento de inteligencia en los cargos.

La obtención de información por parte de Egipto se asemeja a un pase de reclutamiento de un libro de texto, una operación de inteligencia destinada a reclutar a un colaborador, dijeron a The Intercept cuatro exoficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Los expertos comentaron a The Intercept que, según la acusación, a Menéndez, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en ocasiones se le pidió que proporcionara información a un empresario egipcio, quien luego la comunicaría a los funcionarios egipcios.

La información más sensible que se acusó a Menéndez de compartir parece ser sobre el personal de la Embajada de Estados Unidos en El Cairo.

John Sipher, un oficial retirado del servicio clandestino de la CIA y alto miembro no residente del Atlantic Council, dijo a The Intercept: “La solicitud bien podría ser un paso para poner a prueba su voluntad de violar reglas y leyes y, por lo tanto, posiblemente ayudar a la inteligencia egipcia de maneras más encubiertas y dañinas”.

Michael van Landingham, exanalista de la CIA, dijo a The Intercept: “Al leer la acusación, ciertamente parece que el gobierno egipcio estaba utilizando un patrón clásico de reclutamiento de fuentes para lograr que Menéndez y su esposa espiaran para ellos”.

Para los exfuncionarios de inteligencia estadounidenses que hablaron con The Intercept, los eventos descritos en la acusación llevan las características de un esfuerzo por reclutar una fuente de inteligencia.

Los comentarios de los exfuncionarios ocurren cuando se dio a conocer un informe de un canal de noticias local de Nueva York de que el FBI ha abierto una investigación de contrainteligencia sobre Menéndez.

Menéndez, quien se declaró no culpable el miércoles, no respondió a una solicitud de comentarios de The Intercept.

