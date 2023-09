En mini falda y corsé, Selena Gomez desata furor en París

Como cada año, la Semana de la Moda en París se vuelve el escenario perfecto para que los famosos luzcan sus mejores atuendos y buen gusto al vestir. Tal es el caso de la cantante mexicoamericana Selena Gomez, quien recientemente regaló un taco de ojo a sus fans con un atuendo que evidenció sus curvas.

La protagonista de la serie “Only Murders in the Building” abandonó las instalaciones de su hotel para dirigirse a uno de sus compromisos laborales enfundada en un look relajado, pero lleno de estilo que no pasó desapercibido para nadie.

Y es que Selena Gomez, de 31 años, lució una mini falda denim y un top blanco con escote atrevido, que complementó con una camisa oversized a juego y unas botas de tiro alto hasta la altura de los muslos, con un print de serpiente.

Para acompañar su modelito, la estrella mexicoamericana lució un peinado sencillo que consistió en unas ondas naturales, así como un maquillaje en el que predominaron los colores neutrales, complementando el tono bronceado de su piel.

Esta no es la primera vez que la intérprete de temas como “Bad Liar”, “Fetish” y “Single soon” se vuelve el tema de conversación en redes sociales, pues recordemos que desde su llegada a territorio europeo ha lucido flamantes modelitos, cortesía de su nueva stylist, Erin Walsh.

Otro de los más mencionados fue el total black look compuesto por un traje que estilizó con un cinturón de hebilla plateado y algunas piezas de joyería del mismo tono. Su ajustadísimo corsé con escote peligroso evidenciaron sus atributos y desataron furor en redes sociales al mostrar esta nueva faceta dentro del mundo de la moda.

Seguir leyendo:

• Selena Gomez comparte una selfie que la muestra en la cama, usando botas de látex y una blusa abierta

• Selena Gomez declara que no volverá a ver su documental “My Mind & Me”

• Enseñando su escote, Selena Gomez incendia las redes con una candente selfie frente al espejo