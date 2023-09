James Harden se hace viral tras eufórica celebración de uno de los goles del Houston Dynamo en la final de la US Open Cup (Video)

El Houston Dynamo se impuso al Inter Miami con marcador de 2-1 en la gran final de la US Open Cup y uno de los momentos más curiosos de la noche fue la gran celebración de James Harden con lo que era el segundo gol de su equipo, que ya se encaminaba al título al derrotar a la oncena rosa que no tuvo en cancha ni a Lionel Messi, ni al español Jordi Alba.

James Harden gritó con notable emoción el segundo gol del Houston Dynamo, el cual fue un lanzamiento desde el punto penal convertido por el francés de 25 años, Amine Bassi, quien batió a Callender con un tiro centrado que significaba el 2-0 para el equipo en donde milita el mexicano Héctor Herrera y que además logró levantar la segunda US Open Cup de la historia.

Look at James Harden 😭 pic.twitter.com/WIfJDl5Ho3 — USMNT Only (@usmntonly) September 28, 2023

Es importante recordar que “La Barba”, como se le conoce a James Harden, es también accionista minoritario del Houston Dynamo, y tras la llegada de Messi al Inter Miami, el famoso base ha expresado su deseo por llevar al equipo una estrella de talla mundial para que los ayude a ganar títulos en las distintas competiciones que enfrenten.

No obstante, la otra cara de la moneda en el DRV PNK, por parte de Lionel Messi, quien veía desde las tribunas como su equipo caía y sin poder hacer nada ya que no pudo recuperarse a tiempo de su lesión, razón por la cual el campeón del mundo no pudo ni siquiera arrancar desde el banquillo de suplentes del equipo rosa.

James Harden en la entrega de premios de la US Open Cup. /Foto: Hector Vivas/Getty Images

De igual manera, “La Barba” estuvo presente en la ceremonia de premiación de su equipo y además pudo fotografiarse con David Beckham, entre otras figuras que dijeron presente en Miami para presenciar este encuentro tan esperado por la fanaticada, aunque muchos tuvieron la decepción de no poder ver a Lionel Messi en cancha.

