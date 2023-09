No Messi, no party: Inter Miami pierde la final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo de Héctor Herrera y sin el astro argentino en cancha

El Inter Miami sin Lionel Messi en cancha, no pudo levantar su segundo trofeo de la temporada y terminó cayendo con pizarra de 2-1 ante el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera en la final de la US Open Cup que se didputó en el DRV PNK Stadium, casa de la oncena dirigida por Gerardo Martino.

Lionel Messi no fue de la partida ya que no se ha recuperado de la lesión que sufrió en la MLS durante el partido contra el Toronto FC, lo mismo ocurrió con el lateral izquierdo español, Jordi Alba, que tampoco pudo ser de la partida. Por parte del Houston Dynamo, el mexicano Héctor Herrera fue de la partida desde el arranque e hizo un partido muy correcto, colaborando en la obtención de este importante título, el primero que levanta en Houston.

Lionel Messi vivió la final de la US Open Cup desde la tribuna por una lesión. /Foto: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images

Primeros 45 minutos vitales para el Hosuton Dynamo

Griffin Dorsey adelantó al Houston Dynamo al minuto 24, tras una internada al área de las Garzas y que terminó con un tremendo remate que adelantaba al equipo dirigido por Ben Olsen. Los de Houston iban a aprovechar muy bien esta primera mitad y las ausencias de piezas claves de la talla de Messi y el español Jordi Alba en el equipo rival.

Al minuto 33 desde el punto penal, el futbolista francés, Amine Bassi, le ganó el mano a mano a Callender y colocaba el 2-0 en esta gran final de la US Open Cup, que terminaba siendo una fiesta histórica para el Houston Dynamo y una frustración para el Inter Miami que no logra alzar la segunda copa de la temporada en sus vitrinas.

Al minuto 92 aparecía un histórico, el venezolano Josef Martínez para meter en el partido al Inter Miami, anotaba el descuento y el estadio se venía abajo, sin embargo no iba a ser suficiente para los dirigidos por Gerardo Martino. Farías ➡️ Martínez



Josef puts it in the back of the net to put us on the board.#MIAvHOU | 1-2 pic.twitter.com/cy8rU4DXsH— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 28, 2023

Miami lo sufrió sin Messi y sin Alba, y ahora deberán echar el resto en la MLS para intentar meterse en los playoffs de la competición, algo que no es imposible, pero que por el momento luce un poco cuesta arriba.

Por su parte, el Houston Dynamo aparece ubicado en la quinta casilla de su conferencia, con todos los argumentos para llegar a los playoffs y además con un Héctor Herrera que está viviendo su mejor momento desde su llegada a la MLS procedente del Atlético Madrid.

