PAW Patrol: The Mighty Movie rompe récord de perritos en función de cine

El estreno de la película ‘PAW Patrol: The Mighty Movie’ sorprendió tanto a los dueños como a los perritos, consiguió romper el título oficial de GUINNESS WORLD RECORDS por la mayor cantidad de mascotas que asistieron a una proyección en honor a su estreno, que llegará a los cines el 29 de septiembre de 2023.

Un numeroso grupo de familias, acompañadas por sus leales compañeros caninos, se unieron con entusiasmo para hacer historia y superar el récord anterior de “Más perros asistiendo a una proyección de película”, que estaba en 199 perros.

En esta ocasión, en el Museo Autry en Griffith Park, un total de 219 perros se congregaron para disfrutar de una proyección exclusiva de ‘PAW Patrol: The Mighty Movie’ antes de su lanzamiento oficial. Esta audiencia diversa incluyó cachorros de todas las razas, colores y tamaños, creando un ambiente de celebración en honor a los fieles amigos de cuatro patas.

El evento contó con la presencia de Michael Empric, un juez de GUINNESS WORLD RECORDS, quien entregó el certificado oficial que reconocía el nuevo récord mundial. Empric expresó su emoción al ser parte de este hito, afirmando: “Me emocionó mucho adjudicar este intento de récord mundial Guinness para la mayoría de los perros que asisten a una proyección de película.

No todos los días puedo disfrutar de un momento ‘oficialmente increíble’ en el cine con cientos de amigos peludos. Me gustaría felicitar a Paramount Pictures y ‘PAW Patrol: The Mighty Movie’ por su nuevo título discográfico”.

Brittany Thorn, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society en Los Ángeles, también se pronunció sobre este logro extraordinario y expresó su deseo de que este evento inspire a las personas a considerar la adopción de animales. Thorn declaró: “Estamos encantados de haber trabajado con el equipo de Paramount Pictures para batir el GUINNESS WORLD RECORDS™ de mayor cantidad de perros en la proyección de una película. Espero que las personas que lean sobre este logro se sientan inspiradas a salir y adoptar”.

‘PAW Patrol: The Mighty Movie’, una producción de Paramount Pictures, Nickelodeon Movies y Spin Master Entertainment, se estrenará en cines el 29 de septiembre de 2023, y las entradas ya están disponibles para su compra. Esta película promete ser un evento cinematográfico único que celebra no solo la amistad y la aventura, sino también el cariño que compartimos con nuestros fieles amigos caninos.

¿De qué trata “PAW Patrol: The Mighty Movie”?

La película de Paw Patrol de este 2023 se inicia con un impactante suceso: la caída de un meteorito en Ciudad Aventura. Este evento trascendental marcará un antes y un después en la vida de los cachorros, en particular, de Skye, la integrante más pequeña e insegura del grupo.

El inusual fragmento del espacio exterior otorga superpoderes al equipo, capacitándolos para abordar los accidentes y emergencias recurrentes en la ciudad. Cada miembro desarrolla una habilidad única destinada a resolver los desafíos que se les presentan.

No obstante, la trama se complica cuando Humdinger, el archienemigo de Paw Patrol, logra escapar de la cárcel. Forma una alianza con sus gatitos y se une a una científica determinada a vengarse de quienes la tacharon de loca debido a su pasión por la ciencia.

¿Podrá el equipo de Paw Patrol prevalecer sobre sus rivales en esta película de 2023? Para descubrirlo, deberás asistir al cine y presenciar el desenlace de esta apasionante historia, una que sin duda cautivará a los niños y niñas.

La razón primordial para no perderse la nueva película de Paw Patrol de 2023 radica en su hermosa enseñanza. La premisa central de la trama es que no importa cuán pequeño seas, tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo.

Aquí es donde Skye adquiere un papel fundamental. A pesar de sus inseguridades y limitaciones, la cachorrita se enfrentará a un desafío crucial: confiar en sí misma para respaldar a su equipo y vencer los obstáculos más formidables.

Sigue leyendo:

Mira qué personaje interpreta Kim Kardashian en “Paw Patrol: The Movie”

Huelga en Hollywood: sindicato de escritores podría llegar a un acuerdo tentativo y poner fin al paro