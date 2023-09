Termina la huelga de guionistas de Hollywood

Tras el acuerdo tentativo entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) y los grandes estudios para un nuevo contrato con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), la huelga que duró 148 días ha terminado oficialmente. Los guionistas pueden regresar a trabajar, pero habrá un voto de ratificación del contrato, que se llevará a cabo del 2 al 9 de octubre.

Dicho contrato -que expira en mayo de 2026- consta de 94 páginas, y en éste se detallan términos como pagos de compensación, mejoras en los sueldos de los guionistas y protecciones en cuanto al uso de la inteligencia artificial en el proceso de escritura.

Un aspecto importante entre las exigencias de los guionistas es el aumento en sus ganancias por su trabajo en programas, películas y series de streaming. Cuando estas producciones cuesten más de $30 millones de dólares, la compensación mínima por el trabajo en el guión aumentará un 18 por ciento. En el caso de video on demand, habrá 50 por ciento más de pago para los guionistas si el programa es visto por una quinta parte de los suscriptores a nivel nacional. La inteligencia artificial no puede escribir o reescribir material literario, y el material generado por IA no puede ser usado para minimizar el crédito de un escritor.

