Cher acusada de secuestrar a su propio hijo

La cantante Cher fue acusada de haber contratado a cuatro hombres para secuestrar a Elijah Allman, su propio hijo, de su segundo matrimonio con Greg Allman. Los supuestos hechos habrían ocurrido en noviembre de 2022, cuando el cantante, de 47 años, se hospedaba en el lujoso hotel Chateau Marmont de Los Ángeles y se disponía a reconciliarse con su mujer, Mariangela King, con quien ya había iniciado los trámites para divorciarse.

Mariangela la nuera de Cher, destapó lo sucedido en una declaración judicial, enmarcada precisamente en el proceso legal para disolver su unión. Según su testimonio, el año pasado la pareja trató de resolver sus problemas maritales y darse una segunda oportunidad. Sin embargo, ese día “cuatro hombres irrumpieron en la habitación” cuando ya estaban juntos. Mariangela les pidió explicaciones y uno de ellos le dijo que habían sido contratados “por la madre de Elijah”. “Al día de hoy desconozco su paradero y su estado de salud”, ha asegurado.

El diario Daily Mail, que ha tenido acceso a esos documentos, sostiene que Elijah Allman se encuentra estos días en un centro de desintoxicación en Pasadena, California, donde recibe tratamiento para superar una adicción al alcohol y las drogas, especialmente a la heroína, que arrastra desde hace décadas. De hecho, él mismo admitía en una entrevista que su primera toma de contacto con los estupefacientes se produjo cuando solo tenía once años.

Mariangela no ha vuelto a saber nada de su todavía esposo, pero acepta con resignación que su “familia” haya tomado las medidas oportunas para evitar males mayores. “Sé que está recluido, en un centro cuya ubicación no se me ha desvelado. Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que está bien. Y yo quiero lo mejor para mi marido”, concluye sobre la drástica decisión que habría tomado Cher de forma unilateral.

El mismo medio ha sacado a relucir los numerosos incidentes que habría protagonizado Elijah durante su estancia en el citado hotel, lo que en último término habría provocado la contundente reacción de la estrella del pop. Varios empleados del establecimiento han contado al periódico que, con frecuencia, se encontraban al artista en la entrada del edificio, en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas. En una ocasión, le hallaron inconsciente, tumbado sobre la acera.

“Parecía uno de los muchos vagabundos que viven en las calles. Estaba desaliñado y aturdido. A veces se apoyaba sobre la pared y se fumaba un cigarro, y se quedaba dormido antes de terminarlo”, explicó una fuente, al diario Daily Mail.

Elijah Allman se encuentra en rehabilitación

Diversos medios han dado seguimiento a esta noticia luego de que se dieran a conocer documentos judiciales en donde se revela que la cantante y actriz ganadora del Oscar contrató a cuatro hombres para sacar a su hijo y así poder llevarlo, por la fuerza, a un centro de rehabilitación.

Hasta el momento Cher no se ha pronunciado respecto a las acusaciones hechas por la esposa de Elijah, sin embargo, Daily Mail ha revelado que el hijo que la cantante tuvo con Gregg Allman está en rehabilitación en Pasadena, California, después de desplomarse en la acera que conduce a la entrada del hotel, motivo que habría provocado la drástica y criticada acción por parte de Cher.

Antes de que la artista pudiera actuar e intentar encarrilar la vida de su hijo, el personal del hotel encontró a Elijah inconsciente y boca abajo en la acera situada frente al hotel. Lo recogieron y lo llevaron dentro del establecimiento. Dos días después, la policía procedió a desalojarlo y fue trasladado a un centro de desintoxicación en Pasadena (California), donde sigue en tratamiento actualmente.

