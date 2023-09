David Faitelson arremetió contra Sergio “Checo” Pérez: “No es el piloto que nosotros pensamos”

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo un pésimo rendimiento el fin de semana del Gran Premio de Japón, debido a varios inconvenientes que tuvo durante la clasificación y en la carrera por tener que retirarse en el giro número 15 por un choque con Kevin Magnussen. Estos malos resultados hicieron que varios medios de comunicación especializados en la Fórmula 1 lo criticaran.

En el programa Tercer Grado Deportivo, el periodista David Faitelson comentó que Pérez no es el piloto que México piensa que es.

“No es el piloto que nosotros creemos que es. Es un piloto competitivo, pero tiene una estatura, está muy lejos de Verstappen, y yo no sé si la presión que tenga un equipo de este nivel como Red Bull, que está dominando la Fórmula 1, sea para él”, dijo el periodista mexicano.

Se presume que estas declaraciones son debido a que durante toda la temporada el piloto mexicano no ha logrado ser consistente con sus resultados en las carreras y eso ha causado que muchos lo den por fuera de la escudería Red Bull el próximo año.

Pese a que Sergio Pérez no ha conseguido tantos buenos resultados, la escudería Red Bull consiguió su sexto título de constructores y esto es algo que valora mucho el equipo del Toro. El mexicano se encuentra en la segunda posición del campeonato de pilotos con un total de 223 unidades, solo es superado por su compañero Max Verstappen con 400 puntos.

David Faitelson desde que comenzó en televisión se ha caracterizado por ser un periodista muy polémico por sus análisis y por lo diversos comentarios que hace sobre los deportistas mexicanos, como en este caso con el piloto oriundo de Guadalajara.

Checo Pérez buscó ayuda para manejar su rendimiento

Recientemente, se conoció que Sergio Pérez contrató a un entrenador mental para trabajar en su falta de confianza por los resultados obtenidos en las diversas carreras. Señaló que su bajo rendimiento le estaba afectando en su vida personal y en su rol de padre.

Su bajo desempeño comenzó a ser frustrante para él, además de lidiar con los problemas en pista y los constantes rumores sobre su futuro como piloto de Red Bull y su carrera en general.

“Como resultado, he vuelto a encontrar la positividad. Ahora tengo 33 años, pero sigo aprendiendo todos los días en la pista, pero ciertamente también fuera de ella. En parte, por eso nunca me cansaré de la Fórmula 1. Es realmente sorprendente lo que este deporte todavía me ofrece”, dijo sobre sus avances con el entrenador mental.

El piloto mexicano también señaló que se siente convencido de que podrá meterse en la carrera por el título de campeón en el próximo año. “Me atrevo a decir que ahora estoy de nuevo al 100%. Y también tengo de nuevo la convicción de que puede tener una oportunidad de pelear por el título”.

Sin duda, esta temporada seguirá siendo un gran desafío para el mexicano, pero su determinación y el apoyo que tiene de su entorno (equipo y familia) lo ayudarán a superar las dificultades que enfrenta dentro y fuera de la pista.

