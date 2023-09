Galilea Montijo dedica desgarradora carta de perdón a su padre fallecido ¡Esto le dijo! | VIDEO

La polémica conductora de “Hoy”, Galilea Montijo una vez más dio de qué hablar después de que decidiera abrir su corazón y aprovechar la transmisión del matutino de Televisa para enviarle un mensaje a su padre, quien recordemos, falleció en 2021 al ser víctima de Covid-19

Para nadie es un secreto que Galilea no tenía una relación cercana a su padre, Don Gustavo Montijo cuando era una niña. Ya que ella misma se ha encargado de ventilar que fue una persona que se alejó de su vida desde muy pequeña, y realmente no lo conocía bien.

Justo por eso sorprendió que esta semana usara los micrófonos del programa de Televisa para enviarle un mensaje a su padre donde quiera que esté. Pues asegura que lo ha perdonado, sin importar si se lo merece o no.

Fue durante una dinámica de este show, donde junto a demás compañeros tocaron el tema del perdón. Esto consistió en que cada uno de los presentadores eligiera una persona a quien a lo largo de la vida le debían pedir perdón, Andrea Escalona eligió a su media hermana, Raúl Araiza y Paul Stanley les hablaron a sus mamás.

Pero para el turno de Galilea, esta decidió elegir a su padre, pues dio a conocer que apenas hace unos días encontró en redes sociales un video que habla del perdón de un hijo hacia un padre, el cual decidió compartirlo con su mamá, pues de cierta forma le recordó al fallecido Don Gustavo Montijo.

Antes de comenzar a leer lo que decía dicho video, Galilea dejó claro una vez más que ella no tuvo una relación cercana con su padre, por lo que no tiene muchos recuerdos de él.

“Te perdono como mujer, como niña porque nunca tuve tu protección. Te perdono por vivir tan ausente, por necesitarte tanto por buscarte en cada mirada masculina” GALILEA MONTIJO

Al momento de leer este mensaje, Galilea se mostró tranquila y aseguró que era un texto muy bonito pues cree que alguien del público podría conectar con lo que dice.

“Te perdono porque sé que estabas más herido que yo porque fue así tu capacidad de entendimiento, sé que la insuficiente no era yo. Te perdono papá así lo merezcas o no, porque el rencor duele y yo ya estoy sanando” GALILEA MONTIJO

Y para finalizar, Montijo aseguró que la ausencia de su padre, no le afectó, al contrario, la transformó en la mujer que hoy en día es pues se considera alguien dura. Y aunque tal vez a la “Galilea niña” sí le hizo falta su padre de no haber sido así, cree que no hubiera tenido la fortaleza y determinación que hoy la caracterizan.

Recordemos que hace unos días Galilea de nuevo estuvo bajo el ojo del huracán después de que fuera de nueva cuenta vinculada con el polémico libro de Anabel Hernández “Emma y las señoras del narco”, donde se menciona que estuvo inmiscuida con líderes de los cárteles más importantes de México.

Algo que ella ha negado, pero no ha logrado comprobarse que no es cierto, pero tampoco que no lo es, así que las especulaciones no paran alrededor de la controversial presentadora, oriunda de Guadalajara, Jalisco.

