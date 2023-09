Jermell Charlo critica a Tim Tszyu y dice que “es un campeón del papel”

Jermell Charlo será campeón indiscutido de las 154 libras hasta este sábado 30 de septiembre cuando enfrente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y ahora Tim Tszyu pasará de ser el monarca interino a absoluto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), por lo que el estadounidense criticó la forma en que el australiano obtendrá el título.

En declaraciones a Ben Damon de Main Event, Charlo expresó que Tszyu es un campeón ilegítimo porque no hizo nada para merecerlo y dejó claro que no iba a dejar pasar la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez para enfrentarse a un desconocido como el australiano.

“En este momento, Tim Tszyu es considerado un campeón de papel. Si consigue el (cinturón) de la OMB y lo elevan, es un campeón de papel. Un campeón que no tuvo que hacer nada. Un campeón de combate. Tuve que noquear a todos por mis cinturones. Entonces, si Tszyu está mirando, oye, no subas demasiado a tu caballo porque no hiciste nada en el boxeo. Por supuesto que voy a aprovechar una oportunidad más grande como Canelo sobre Tim Ta-Zoo. ¿Quién es Tim Ta-Zoo? Australia lo sabe, pero el mundo del boxeo no”, dijo.

Tim Tszyu es el campeón interino de las 154 libras de la OMB. Foto: Chris Hyde/Getty Images.

“Él no es un campeón legítimo. Luchó contra (Carlos) Ocampo. ¿Quién es Ocampo? No peleó peleas duras, duras, duras. Así que sigue adelante. Quizás tenga la oportunidad. Pero yo soy el hombre. Yo soy quien lo hizo en el boxeo. Tim Ta-Zoo no hizo nada en el boxeo. Dígale que se mantenga humilde, que guarde silencio y el tiempo lo dirá”, añadió.

Cabe destacar que la OMB había ordenado a Jermell Charlo que hiciera una defensa obligatoria en 154 libras contra Tim Tszyu hace un año y medio, pero sufrió una lesión en la mano que retrasó el combate. Luego de recuperarse se esperaba que a finales de septiembre se enfrentara al australiano y, en cambio, eligió pelear con el mexicano por lo que incumplió con el mandato del organismo.

Por ello, la OMB decidió que Tszyu será a elevado a campeón absoluto este 30 de septiembre y Charlo perderá su estatus indiscutido de las 154 libras, pero el estadounidense podría conseguir otro campeonato indiscutible si vence a Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo medirán fuerzas en un duelo de indiscutidos. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando noqueó al argentino Brian Castaño en la revancha y se coronó como monarca indiscutido de las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Tim Tszyu, de 28 años, en su última presentación defendió su título interino al noquear en el primer round a Carlos Ocampo el pasado mes de junio y a partir del 30 de septiembre será el campeón absoluto de la OMB. El australiano tiene marca de 23 victorias (17 por nocaut) y ninguna derrota.

