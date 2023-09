¡Ni mía, ni tuya! Mujer demuele casa donde vivía tras ser dejada y desalojada por su ex

Yumiko Ramírez, una mujer peruana de la comunidad de Chancay, decidió demoler la casa en la que vivía luego de que fuera desalojada por su exsuegro tras perder la batalla legal que sostenían por ella.

Al saberse derrotada y de que las autoridades le habían dado la razón a su ex, la mujer optó por tomar mazo y martillo y redujo la residencia a los escombros.

“Ahí está su terreno, la casa no”, acusó la mujer tras argumentar que lo que realmente pertenecía a su exsuegro era el lote, pero no la vivienda de 3 pisos.

La ruptura entre ella y su expareja se produjo después que que este la dejara para irse con otra mujer, lo que desató la furia de Yumiko.

“El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”, argumentó la mujer, quien asegura que ella construyó la propiedad con muchísimo esfuerzo, por lo que no se la iba a regalar a quienes, con la mano de la cintura, la echaron del que fuera su hogar.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado”, remató la mujer en un caso que ya se hizo viral en Perú y más allá de sus fronteras.

