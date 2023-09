“Nos dan como a rata”: jugador de Cruz Azul revela el lado oscuro del extranjero en la Liga MX

El fútbol mexicano es uno de los torneos de mayor nivel de la Concacaf. Junto a la Major League Soccer, la Liga MX ve desde arriba a los demás torneos de la región. Muchos extranjeros llegan a esta competición con la intención de sobresalir y dar el salto al Viejo Continente. Pero no todos son bien recibidos y así lo explicó el colombiano Diber Cambindo.

El delantero de Cruz Azul explicó las diferencias del balompié azteca con el de Colombia. Cambindo indicó que en el país cafetero le tienen una estima especial a los extranjeros porque son tildados como las piezas de mayor calidad de las plantillas. El atacante de Cruz Azul afirma que en la Liga MX no hay esa distinción.

“Llegué con muchas dudas. Llegué cabizbajo también porque no es fácil uno venir de su país, llegar a otro país y que te reciban de la manera en la cual me recibieron a mí, que me recibieron con muchas críticas porque no eran el jugador que estaban esperando o que ellos querían. Y muchas personas acá, los periodistas también son bastante duros con los extranjeros. En cambio, en Colombia tenemos esa manía de amar a los extranjeros, pero acá sí nos dan como a rata, pero bueno, gracias a Dios ya poco a poco he venido superando eso”, dijo el goleador colombiano en una entrevista con Gol Caracol.

Cambindo se ha ganado el puesto en Cruz Azul paulatinamente. Jorge Mendoza-Imago7.

Diber Cambindo también habló sobre el tema de los medios de difusión. El futbolista sudamericano se quedó sorprendido con el interés constante que tienen sobre los jugadores de la Liga MX. El atacante colombiano se mostró asombrado por la importancia de tiempo completo que tienen sobre el fútbol.

“Llegué acá a México, a uno de los clubes más grandes de acá, muy mediático, tanto el tema de la prensa, donde todo el día están encima tuyo viendo qué estás haciendo, qué estás comiendo, si saliste o no saliste. Entonces todas esas cosas también dificultaron un poco”, agregó.

Diferencias entre Colombia y México

Diber Cambindo había desarrollado casi toda su carrera en el fútbol colombiano. El exatacante de Independiente de Medellín explicó cuáles son las diferencias que ha visto entre el balompié cafetero y la Liga MX. El sudamericano ya tiene cuatro goles y una asistencia en Cruz Azul.

“El fútbol acá es demasiado rápido, se contragolpea cada rato. Me encuentro en altura, la ciudad donde estoy. La calidad también de los pases, por ahí los partidos son muy exigentes. Y por ahí en el fútbol colombiano había partidos que sí se prestaban para jugar de esa manera, pero obviamente no todos los partidos se juegan de la misma manera. En cambio, acá todos los partidos se juegan prácticamente de la misma manera, que es atacar, atacar, atacar”, explicó.

