Nuevos mensajes de texto revelan cómo Hunter Biden se queja de estar arruinado y le pide ayuda a su padre

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara dio conocer que, entre los documentos de denunciantes del Servicio de Impuestos internos (IRS), salieron a la luz mensajes de texto emitidos por Hunter Biden en diciembre de 2018, mediante los cuales le informaba a su tío James que estaba arruinado y necesitaba la ayuda de su padre Joe Biden para cubrir la pensión alimenticia.

“Puedo trabajar cuando esté en Nueva York todo el día, todos los días, durante los próximos tres meses, de 8 a 12, pero no puedo pagar la pensión alimenticia sin papá ni las matrículas ni la comida ni la gasolina. Realmente todo se ha ido. Puedo recuperarlo en 15/20 días, estoy seguro, pero básicamente dejó en claro que no pagará la pensión alimenticia porque mamá dijo que no lo hará”, indica el mensaje.

En la comunicación, el hijo del entonces vicepresidente de la nación también habla de mudarse a la mansión de su padre en Delaware toda vez que la relación amorosa sostenida con su cuñada Hallie Biden había llegado a su fin y ella se mostraba renuente de apoyarlo con vivienda o dinero.

“Hallie no me permitirá estar en la casa ni me prestará ni me devolverá dinero.

Ashley se muda a la casa de mamá después de que le dije a papá que me mudaría allí.

Esa noche le dije a papá que probablemente quería quedarme en el área y específicamente quería vivir contigo e impartir mi curso en Penn y tal vez desarrollar otro”, indica la comunicación de Hunter con su tío.

Hunter Biden continuará bajo investigación de las autoridades pues existen enormes dudas sobre el dinero que ha obtenido mediante sus extraños negocios. (Mark Makela / Getty Images)

En respuesta, James Biden se comprometió a apoyar a su sobrino, pero le mencionó que requerían del apoyo de una persona.

“Esto puede funcionar, se necesita un puerto seguro. Como siempre, sólo necesitamos varios meses de su ayuda para que esto funcione. Hablemos de eso. Tiene mucho sentido para mí. Esto es difícil de examinar por completo sin hablar.

¿Podrías llamarme al w/A? Podemos desarrollar un plan juntos. Puede funcionar. Voy a intentar llamarte de nuevo”, indica el mensaje.

El hallazgo de la comunicación establecida entre el hijo del actual mandatario de la nación y su tío se produce después de que los registros financieros obtenidos por el Congreso descubrieron una transferencia de más de $250 mil dólares en julio de 2019 a una cuenta bancaria a nombre de Hunter Biden cuya dirección física es el domicilio de la mansión de su padre en Wilmington, Delawer.

