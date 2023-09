Hunter Biden se declarará no culpable de cargos federales por posesión de armas

Hunter Biden se declarará no culpable de los cargos de delitos por armas de fuego que enfrenta, según un expediente judicial presentado el martes por sus abogados, quienes también argumentaron que el hijo del presidente Joe Biden no debería tener que comparecer en persona para su lectura de cargos.

Los tres cargos por delitos federales que enfrenta Hunter Biden se derivan de un período de dos semanas en 2018 en el que obtuvo y luego poseyó una pistola mientras consumía drogas.

Dos de los cargos se relacionan con su mentira sobre el uso de drogas en la solicitud del arma; el tercer cargo, que es el más grave, se relaciona con su posesión del arma mientras estaba bajo la influencia del alcohol.

El abogado Abbe Lowell dijo en la presentación que Biden “se declarará no culpable y no hay ninguna razón por la que no pueda pronunciar esas dos palabras por videoconferencia”.

“Solicitamos respetuosamente que el Tribunal celebre la comparecencia inicial del señor Biden en este asunto por videoconferencia”, dijo Lowell, añadiendo que su cliente “no buscaba ningún trato especial al hacer esta solicitud”.

Lowell dijo que Biden quería “minimizar una carga innecesaria sobre los recursos gubernamentales y la perturbación en los juzgados y las áreas del centro de la ciudad cuando una persona protegida por el Servicio Secreto vuela por todo el país y luego debe ser transportada hacia y desde un lugar en el centro”.

A principios de este verano, el hijo del presidente intentó llegar a un acuerdo con los fiscales sobre el presunto delito con armas de fuego, así como sobre dos delitos fiscales menores, pero el acuerdo se vino abajo rápidamente después de que un juez federal investigó los límites del mismo.

A Hunter Biden le tomaron previamente las huellas dactilares y le tomaron una fotografía policial cuando estuvo en la corte en julio, cuando su acuerdo de declaración de culpabilidad colapsó. Debido a que esto sucedió en un tribunal federal, la foto no se hizo pública.

Su abogado dijo que la carga recaería sobre los recursos del gobierno, ya que Biden está protegido por el Servicio Secreto y necesitaría ser transportado por todo el país con mayor seguridad necesaria alrededor del tribunal de Wilmington, Delaware.

Los fiscales se oponen a la solicitud de que Hunter Biden no comparezca en persona ante el tribunal , señaló el juez el lunes.

Con información de CNN

