Chicharito dio su opinión sobre la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer

La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer ha revolucionado por completo al Inter Miami. El conjunto dirigido por Gerardo Martino no ha perdido con el futbolista argentino en cancha. La influencia de La Pulga es notoria y Chicharito Hernández ya le dio el visto bueno a su participación en Estados Unidos.

Javier Hernández era uno de los grandes referentes en ataque del torneo estadounidense. Chicharito, que actualmente está lesionado, ve con muy buenos ojos la llegada del argentino a la MLS, pues considera que será beneficioso para la imagen del torneo.

“Chingonsisimo. Va a ayudar al país y a la liga de una manera estratosférica. La llegada de Messi va a adelantar unos años de crecimiento de la MLS desde mi punto de vista. (Inter Miami) Ganaron la Leagues Cup con Messi anotando en cada partido y tienen probabilidades de clasificar a los playoffs gracias a él”, dijo Chicharito en una entrevista con Paramount+.

Lionel Messi tiene 12 partidos con la camiseta del conjunto de David Beckham. Desde entonces el sudamericano ha podido marcar 11 dianas y conceder 5 asistencias. El argentino le ha cambiado la mentalidad a un club que, cuando no está el exjugador del FC Barcelona, el equipo padece su ausencia.

Chicharito y El Tri

Javier Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana. Chicharito no es convocado con El Tri desde 2019, pero es un futbolista que conoce muy bien las exigencias dentro del conjunto azteca. El atacante de Los Angeles Galaxy considera que Jaime Lozano hará un buen papel en el banquillo de la selección mexicana.

“Sabemos que para el ‘Jimmy’ (Lozano) fue muy complicado no haber ido a un Mundial. Creo que esa espinita de regresarle algo al fútbol mexicano es algo tan importante, más allá de su talento y más allá de todo lo que ha demostrado como entrenador (…) Él sabe, él ha vivido las buenas y las no tan buenas de estar en una selección. Creo que puede llegar a entender a muchos jugadores y tener un muy buen trato con ellos”, explicó. Llamada pendiente 🚨



Jaime Lozano reconoce que no ha hablado ni con 'Chicharito', ni con Carlos Vela, pero las puertas de la Selección Mexicana están abiertas para todos 🇲🇽#AztecaDeportes #JaimeLozano #SelecciónMexicana #ChicharitoHernández #CarlosVela pic.twitter.com/AvagxRNWbb— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 24, 2023

Sigue leyendo:

· ¿Carlos Vela o Chicharito? Rayados de Monterrey busca “robarle” a la MLS sus figuras mexicanas

· Héctor Herrera confía en el regreso de Chicharito y ya se prepara para enfrentar a Lionel Messi

· Héctor Herrera reconoce su motivación por jugar contra Lionel Messi y ganarle

· ¿Qué pasó con Hulk? Revelan qué sucedió con la mascota de Lionel Messi