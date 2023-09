Igor Lichnovsky causa furor en redes sociales tras ser captado en video bailando reggaetón en una fiesta

El defensor Igor Lichnovsky ha sido una de las sensaciones en el fútbol de México. Pasó de ser un descarte de Tigres de la UANL a fichaje estelar de Club América en los últimos días del mercado de fichajes. Ahora, el chileno vuelve a poner su nombre en las tendencias de las redes sociales debido a un video en el que se le ve bailando reggaetón junto a su esposa.

En las últimas horas, se ha viralizado en las diferentes plataformas de las redes sociales una grabación de Lichnovsky bailando junto a su esposa Carolina Elizabeth un tema de los reggaetoneros Ferxxo y Young Miko llamado ‘Classy 101’.

Aunque se desconoce la fecha exacta del audiovisual y si fue filmado cuando aún era jugador de Tigres de la UANL, el video es reciente. Data de este mismo año, considerando que el cantante colombiano y la boricua estrenaron el tema el pasado 30 de marzo de 2023.

Igor Lichnovsky de América celebra luego de anotar su segundo gol durante el Torneo Apertura de la Liga MX 2023. Foto: Manuel Velázquez/Getty Images.

No obstante, el clip comenzó a rodar el pasado jueves y desde entonces ha generado una gran repercusión entre los fanáticos, quienes no dudaron en dejar plasmada su reacción. Hinchas de Cruz Azul incluso aprovecharon de recordarle unas declaraciones de cuando jugaba en ‘La Máquina Cementera’ y aseguró que “La Novena no era la felicidad”.

“El perreo es la felicidad”, replicaron haciendo alusión a esas palabras. Otros internautas aplaudieron sus dotes de bailarín. “Un crack dentro y fuera de la cancha”; “Los mismos arrimones que el América le dio a Chivas”; “¿Ese es su ídolo? Porque el mío sí”; “¿Hay algo que este muchacho no haga bien?”, fueron algunas reacciones.

Igor Lichnovsky lleva más de una década de relación con Carolina Elizabeth. Ambos han logrado consolidarse como pareja y formar una familia con dos hijos. El chileno llegó a México en 2017 para jugar en Necaxa. Un año después firmó por Cruz Azul. En 2020 tuvo una aventura en el Al Shabab de Arabia Saudita y un año después fichó por Tigres de la UANL. Esta temporada fue cedido a Club América en los últimos días del mercado de fichajes.

Esposa e hija de Igor Lichnovsky antes del inicio del partido de grupo del torneo de fútbol Copa América, Foto: JUAN MABROMATA/AFP vía Getty Images.

