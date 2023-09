Igor Lichnovsky sueña con ganar la Liga MX con el América, su segundo trofeo corrido tras celebrar con Tigres en el Clausura 2023

Igor Lichnovsky cambió al actual campeón defensor de la Liga MX por el potencial nuevo monarca para este Torneo Apertura 2023. Tras la holgada victoria ante las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional de México y el fútbol desplegado en ese encuentro, las Águilas del América de nuevo figuran como favoritos.

El defensor central se siente animado. Su primer encuentro con los azulcremas fue de titular, reforzando y haciendo lucir una zona que se veía vulnerable para los azulcremas y necesitaban de alguien que la potenciara.

Estreno envidiable: en el Estadio Azteca, frente a su nueva afición y goleada al rival histórico.

Igor Lichnovsky (c) y Ángel Malagón (d) hicieron buen tanden en defensa en la goleada 4-0 del América a Chivas. Foto: Imago7 / Manlio Contreras.

El polivalente Lichnovsky, a sus 29 años, no duda en ilusionarse en levantar el trofeo de la primera división del fútbol mexicano por segundo torneo consecutivo, ahora vistiendo la playera del América.

“El América tiene todo para cumplir con el objetivo que es el campeonato”, confesó Lichnovsky en una entrevista para la versión impresa de diario mexicano El Universal.

Agregó el defensa central que desde que se incorporó a los entrenamientos contó con la confianza del entrenador André Jardine y el acompañamiento de los demás futbolistas, desde el capitán Henry Martín al resto de integrantes del plantel.

Sobre su llegada al Club América, que ocurrió en los últimos compases del mercado de contrataciones, contó que fue sobrevenida y que dio la aprobación a su agente desde un principio para que negociara.

Igor Lichnovsky tuvo un debut de emergencia de titular frente a las Chivas, esto debido a las lesiones en defensa que mantiene el equipo; en el análisis cumplió con el deber, aunque el chileno confesó que sintió nervios.

“Jardine me tuvo mucha confianza desde el principio por mi experiencia. Yo le transmití que me disculpara si no me emocionaba tanto porque esa era mi forma de enfrentar la presión”, reveló.

Lichnovsky es un trotamundos de la Liga MX. Cruz Azul, Necaxa y Tigres de la UANL han sido sus equipos, además de las Águilas del América. También tiene experiencia en Europa con el Porto (Portugal), Sporting Gijón y Real Valladolid (España).

Sigue leyendo:

– Cuauhtémoc Blanco celebra la goleada del América a Chivas y lo ve campeón: “Está muy fuerte para la Liguilla”

– Ricardo Peláez explotó por goleada de Chivas ante el América: “Es una humillación”

– ¿Daniel Brailovsky menosprecia a las Chivas? Dice que Querétaro es más difícil que el Guadalajara para el América