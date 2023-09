Lucerito Mijares saca sus mejores pasos de baile ¡Así fue el momento! | VIDEO

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Mijares, poco a poco se convierte en una aspirante a artista, y esta vez dejó ver sus dotes como bailarina en redes sociales. Donde se mostró con mucha destreza al igual que sus padres, lo que le valió grandes y lindos comentarios a favor.

En redes sociales está circulando un video de cuando la joven artista se encontraba en los ensayos de “El Mago” y decidió moverse en este género, sorprendiendo a sus millones de seguidores, que quedaron encantados con las habilidades de la celebridad.

Lucerito, quien actualmente sólo cuenta con 18 años de edad, suele compartir en su cuenta de Instagram varios momentos de su preparación para subirse al escenario, pues ha dejado ver algunos de sus ensayos.

Esto después de que subiera a redes sociales subiera un video en sus historias en las que mostró que se estaba divirtiendo durante los entrenamientos, ya que se animó a bailar una canción de Raymix, el clip fue muy aclamado por sus fans, por lo que muchos lo guardaron.

View this post on Instagram

Y es que la cantante y actriz de teatro musical presumió su habilidad secreta, pues mientras estaba ensayando para la obra puso una canción del Dj que dejó su carrera en la NASA para hacer electro cumbia, temas que ahora llegaron la hija de “La novia de América”.

Dicha melodía la tenía guardada en su celular, así lo dejó ver en el centro del escenario de la obra “El Mago”, pero el momento que dejó a todos con la boca abierta, fue cuando dio algunas vueltas moviendo la cintura. Como era de esperarse, se llevó muchos comentarios halagadores, en lo que no solo reconocen su talento, sino también su increíble sentido del humor.

Incluso en dicho video, se alcanza a ver un subtítulo en el que se puede leer “Cada uno con su ejército”. Mientras que la cuenta de fans de Lucerito compartió el clip con la frase “Es VIERNES!!! A bailar, a sonreír y a vivir!!!”.

A pocas horas de haber compartido esta pequeña grabación, muchos usuarios comentaron palabras halagadoras: “Me encanta la forma de ser de ella”, “Sin filtros!! Así deberíamos de tener todos la actitud!! abrazo Lucerito!” y “Baila igual que su papá!! Eres una niña encantadora lucerito, bendiciones”.

La charla que tuvo Lucerito Mijares con la conductora Anette Cuburu dio mucha tela de donde cortar, pues la hija menor de Lucero y Mijares se descoció como hilo de media y dijo de todo un poco, incluyendo detalles muy personales de su vida privada, como la confesión de que no se iba a llamar como su famosa madre.

Así como lo leen, Lucerito no era la primera opción de sus reconocidos padres cuando ella nació, pues la aspirante a cantante y actriz destacó la importancia de llevar el nombre y el apellido de los cantantes.

Pero a la vez confesó que en un principio no se iba a llamar como su mamá, ya que habían pensado un nombre que sería menos atractivo, pero que de todas maneras era bonito.

“En mi cuenta de Instagram me pasa muchísimo que la gente cree que es la cuenta de Lucero y Mijares y les tengo que poner que no, ‘fíjense que aquí no puedo contestarles esas preguntas. Creo que me encanta mi nombre, creo que estaban pensando en ponerme Andrea”

LUCERITO MIJARES