Lucerito Mijares revela el verdadero nombre que tendría ¡No se llamaría como su mamá! 

La charla que tuvo Lucerito Mijares con la conductora Anette Cuburu dio mucha tela de donde cortar, pues la hija menor de Lucero y Mijares se descoció como hilo de media y dijo de todo un poco, incluyendo detalles muy personales de su vida privada, como la confesión de que no se iba a llamar como su famosa madre.

Así como lo leen, Lucerito no era la primera opción de sus reconocidos padres cuando ella nació, pues la aspirante a cantante y actriz destacó la importancia de llevar el nombre y el apellido de los cantantes.

Pero a la vez confesó que en un principio no se iba a llamar como su mamá, ya que habían pensado un nombre que sería menos atractivo, pero que de todas maneras era bonito.

“En mi cuenta de Instagram me pasa muchísimo que la gente cree que es la cuenta de Lucero y Mijares y les tengo que poner que no, ‘fíjense que aquí no puedo contestarles esas preguntas. Creo que me encanta mi nombre, creo que estaban pensando en ponerme Andrea” LUCERITO MIJARES

Así lo dio a conocer la hija de la llamada “Novia de América”, que también ha llamado la atención por su increíble parecido físico cuando Lucero era más joven.

“No hubiera llamado tanto la atención. Andrea Mijares suena lindo, pero no es Lucero Mijares. Me encanta mi nombre, me lo han preguntado mucho porque siento que es un nombre fuerte” LUCERITO MIJARES

Reveló y a la vez apuntó que sabe muy bien que sus padres son importantes en la industria, por eso está orgullosa de llevar su nombre y apellido, no obstante, quiere formar su propio camino, para que ella también sea reconocida por su trabajo.

“Quiero representarlos de la manera que se merecen. Yo empecé haciendo teatro, obviamente acabé la prepa el año pasado porque los fines de semana en el teatro y entre semana en la escuela, me muero. Me puse mucho las pilas, no entiendo cómo lo hice porque la verdad no se me da muy bien la escuela, pero puse materias en verano, preferí un poco aplicarme y acabar rápido para hacer teatro porque esa era la condición” LUCERITO MIJARES

Lucerito Mijares le pide a Peso Pluma que se case con ella

Fue durante una charla que tuvo para el canal de YouTube de Anette Cuburu, llamado “Anetteando”, donde la aspirante a actriz de teatro dio candentes e inesperadas declaraciones sobre el intérprete de Guadalajara, Jalisco.

Al momento de hablar del tipo de música que le gusta, Lucerito confesó que el reggaetón de plano no es un género que le guste, pero reconoce que se están haciendo cosas muy interesantes.

Al igual que en otor géneros como es el caso de los Corridos Tumbados, y fue ahí donde se refirió a Peso Pluma, señalando que reconoce que se ubica entre los favoritos de las plataformas y de los fanáticos.

Lucerito habla del divorcio de sus padres pic.twitter.com/OrjRP6sI7Q — Lo + viral (@VideosVirales69) September 22, 2023

La protagonista de la obra de teatro “El Mago de Oz” reconoció que Peso Pluma es una excelente persona pues su actitud con un fan la dejó fascinada.

Les pidió a las personas no dejarse llevar por las apariencias y darles una oportunidad a los nuevos talentos musicales.

“Vi un video de cómo recibía (Peso Pluma) a un fan que tenía parálisis cerebral. Ósea quiero que se case conmigo, lo amé, fue un adorado. No pensé que fuera ser así. Me tiene muy impresionado. No se dejen llevar por la portada del libre” LUCERITO MIJARES

Esto sin duda causó revuelo entre los fans, y los comentarios sobre si se casarían no se hicieron esperar, al grado de que comenzaron a mencionar al intérprete mexicano para que viera lo revelado por la hija de los famosos cantantes, y así pudieran conocerse al menos.

