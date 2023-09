Sergio Mayer Mori confiesa que padece una enfermedad mental | VIDEO

Sergio Mayer Mori siempre se ha mantenido lo más posible fuera de los reflectores, pero esta vez por más que quiso no los pudo evitar. Y mucho menos después de dar a conocer que padece de una enfermedad mental.

Recordemos que en más de una ocasión Mayer Mori ha intentado estar lejos de las cámaras, pero al ser hijo de dos grandes estrellas, y él también ser actor, es casi imposible que la prensa mexicana no lo intercepte.

Así fue como lo interceptaron, y por ello decidió comentar cómo se dio cuenta que su dalud estaba siendo mermada.

“El estilo de vida que estaba llevando, eso ya es una alerta roja. De repente dices ‘¿por qué me estoy durmiendo a las 4 de la mañana y me estoy despertando a las 3 de la tarde?, esto no es normal, ¿por qué no estoy viendo a mi familia? ¿por qué no quiero salir con mis amigos?, ¿por qué no quiero comer bien?”

SERGIO MAYER MORI