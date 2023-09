Kevin Bacon demuele centenaria y embrujada casa ante el temor a ser poseído por fantasma

El actor Kevin Bacon, de 65 años, realizó una inesperada confesión sobre la sorpresiva decisión en torno a una de las casas que forman parte de su rancho de Connecticut, pues decidió reducirla a los escombros ante su temor de ser poseído, pues el anterior propietario le aseguró que estaba embrujada.

Al no querer esperar para atestiguar si el antiguo dueño decía o no la verdad, el reconocido actor tomó acción y le dijo adiós a la histórica edificación, pues solo así iba a poder dormir tranquilo en el lugar.

La propiedad, que está cerca de cumplir un siglo desde que fue edificada, fue comprada por Kevin Bacon en 1983 ante su ilusión de tener un caballo y compartirlo con su entonces pareja.

Con el pasar de los años fue comprando las casas y lotes de los vecinos, pues quería tener una privacidad única y envidiable, siendo en uno de esos terrenos donde se ubica la casa de la que hoy ya solo quedan recuerdos y que fue una de las que más trabajo le costó comprar, pues su entonces dueño no quería heredarle problemas y sabía que esa casa se los iba a dar.

“‘No puedo vendértela porque está embrujada y tengo miedo de que te posean y, ya sabes, te causen daños graves’”, le habría dicho al actor para hacerlo entrar en conciencia sobre los riesgos que le iba acarrear la propiedad, pero él decidió asumirlos.

Fue tal la insistencia de Kevin Bacon que al entonces propietario no le quedó de otra más que venderle su casa, pero lo hizo incluyendo una cláusula muy particular.

“En el contrato decía que tenía que destruirla dentro de un mes”, compartió el reconocido histrión sobre el extraño suceso que vivió.

A pesar de que el anterior dueño aseguró que las apariciones tenían relación a un indio nativo americano que fue asesinado en el lugar allá por el Siglo XVIII, hasta el momento Kevin no ha tenido encuentro alguno con esa alma en pena,

“Todo el mundo quiere saber, bueno, ¿alguna vez has visto un fantasma? ¿Crees en fantasmas?.Lo que siempre digo es: ‘Realmente me encantaría, pero hasta el momento, no ha sucedido’. Pero espero que algún día así sea’”, concluyó dejando en claro que no tiene temor ante lo desconocido.

