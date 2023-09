Policía visita mansión de Britney Spears tras encender las alertas por peligroso baile con cuchillos

Si hay unos fans que se preocupan por su ídolo esos son los de Britney Spears, quienes no han dejado de llamar a la Policía cuando sienten que algo malo le puede pasar a la ‘Princesa del Pop’.

Así sucedió hace unos meses cuando la estrella borraba con mucha frecuencia su cuenta de Instagram y ahora lo hicieron por su peligrosos baile con cuchillos, el cual encendió las alertas.

A pesar de que ella aseguró que se trataba de cuchillos de utilería, eso no evitó que sus fans se inquietaran y decidieran llamar a las autoridades para que se cerciorarán que en realidad la estrella de la música estuviera bien.

A su llegada a su hogar, los policías de Ventura conversaron con la intérprete de ‘Toxic’, quien les aseguró que todo estaba bien y se retiraron del lugar luego de que se percataran que ninguna persona estaba en riesgo.

Tras la visita de la Policía, la artista recurrió a sus redes sociales para suplicarle a sus seguidores que dejaran de llamar a las autoridades, pues asegura que todo se encuentra bien con ella y que no hay nada de qué preocuparse, incluso replicó su peligroso baile.

“Sé que asusté a todos con la última publicación, pero son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop, en Los Ángeles. No son cuchillos reales. Nadie necesita preocuparse, ni llamar a la Policía. Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas, Shakira… ¡¡¡una actuación que me inspiró!!! ¡Saludos a las chicas malas que no tenemos miedo de traspasar los límites y correr riesgos 💅🏼💅🏼💅🏼!”, publicó Britney para buscar tranquilizar a sus seguidores.

