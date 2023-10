Canelo Álvarez cree que Jermell Charlo no intentó nada para vencerlo: “Yo hice mi trabajo”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez cree que Jermell Charlo no hizo nada para intentar vencerlo en la pelea donde el mexicano derrotó al estadounidense por amplia decisión unánime y retuvo su campeonato indiscutido de peso supermediano en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Canelo Álvarez explicó que a veces los peleadores no logran hacer nada en una pelea, pero no le quitó méritos a Charlo porque gracias a que se mueve muy bien sobre el ring no pudo conseguir noquearlo, a pesar de que en el séptimo round logró derribarlo.

“Eso le pasa a muchos peleadores, pero no es algo que esté en mi mente, que él haya salido solo a sobrevivir. Yo hice mi trabajo. Yo creo que él no hizo nada para ganar. Ese era mi plan, neutralizar todo lo que él intentara hacer. Es un buen contragolpeador con la mano izquierda. Traté de que no me golpeara con ese golpe. A veces los peleadores no logran hacer nada en una pelea”, dijo.

Jermell Charlo admitió que sintió la diferencia de peso ante Canelo Álvarez. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Él salió a moverse, a que le pegara lo menos que se pudiera. Es un buen peleador, no por nada es indiscutido también, entonces hay que darle crédito también a Jermell. Son 12 rounds para mostrar quién es mejor en 12 asaltos. En el boxeo a veces se da el nocaut y a veces no. No se pudo en esta ocasión, porque también tenemos un gran peleador enfrente, que se sabe mover muy bien. Hicimos nuestro trabajo y estoy muy contento con lo que hice. A veces no se puede noquear, y no por eso no quiere decir que esté mal”, agregó.

Cabe destacar que Jermell Charlo subió de 154 a 168 libras porque quería hacer historia y convertirse en doble campeón indiscutido -al igual que Terence Crawford y Claressa Shields-, pero el estadounidense admitió que sintió la diferencia de peso y el largo tiempo de inactividad sobre el ring (año y medio sin pelear), y fue derrotado fácilmente por un Canelo Álvarez que demostró que aún sigue en la cima.

En el duelo de indiscutidos, Canelo Álvarez presionó desde el inicio a Charlo y al comienzo del séptimo asalto lo derribó con una derecha recta bien colocada. El mexicano continuó con su dominio hasta el final y obtuvo la victoria en las tarjetas con puntuación de 119-108, 118-109 y 118-109 ante un estadounidense que nunca se vio con posibilidades reales de vencer al tapatío.

Canelo Álvarez defendió nuevamente su campeonato indiscutido de 168 libras. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y sigue aumentando su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, perdió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras su pelea con Canelo Álvarez y dejó de ser campeón indiscutido en las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, dos reveses y un empate.

