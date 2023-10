“Faltó la cerecita al pastel”: Julio César Chávez afirma que Canelo Álvarez debió noquear a Jermell Charlo

Julio César Chávez afirmó que a Saúl ‘Canelo’ Álvarez le faltó noquear a Jermell Charlo, pelea en la que el mexicano dominó por completo al estadounidense y se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces el pasado sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Durante la transmisión de TV Azteca, donde trabajó como comentarista, Chávez expresó que la pelea de Canelo Álvarez y Charlo “fue buena a secas” porque todos pensaban que el campeón mexicano iba a ganar por la vía del sueño, pero el estadounidense sobrevivió.

“Fue una pelea buena a secas. La verdad faltó la cerecita al pastel, ganar por nocaut y no se pudo, todos pensábamos que iba a ganar por nocaut”, dijo. “Lo único que no me ha gustado es que se ha ido un solo golpe, es lo único”, indicó.

Canelo Álvarez llevó a la lona una sola vez a Jermell Charlo en toda la pelea. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Sobre no conseguir el nocaut ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez dijo que no estaba decepcionado por no lograrlo, pero aseguró que en los 12 rounds ante el estadounidense demostró que es el mejor peleador.

“No, me siento genial. Por eso peleamos a 12 rounds, ¿no? No consigo el nocaut, tengo 12 rounds para demostrar que soy el mejor, ¿verdad? Soy el mejor peleador. Estas rondas muestran quién es mejor”, declaró en la entrevista sobre el ring después del combate.

En la pelea de indiscutidos, Canelo Álvarez presionó desde el inicio a Charlo y en el inicio del séptimo asalto lo derribó con una derecha recta bien colocada. El mexicano continuó con su dominio hasta el final y obtuvo la victoria en las tarjetas con puntuación de 119-108, 118-109 y 118-109 ante un estadounidense que nunca se vio con posibilidades reales de vencer al tapatío.

Cabe destacar que Jermell Charlo subió de 154 a 168 libras porque quería convertirse en doble campeón indiscutido -al igual que Terence Crawford y Claressa Shields- y para ser el tercer boxeador en vencer a Canelo’ Álvarez, pero el estadounidense admitió que sintió la diferencia de peso y fue derrotado fácilmente por el mexicano en las tarjetas.

Canelo Álvarez defendió nuevamente su campeonato indiscutido de 168 libras. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y sigue aumentando su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, perdió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras su pelea con Canelo Álvarez y dejó de ser campeón indiscutido en las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, dos reveses y un empate.

