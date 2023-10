Canelo Álvarez sobre la posible pelea con Terence Crawford: “No está en mis planes”

Tras vencer cómodamente a Jermell Charlo por decisión unánime, Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría enfrentar a Terence Crawford en el peso supermediano, pero el mexicano expresó que Bud no está en sus planes en estos momentos.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea con Charlo, Canelo Álvarez indicó que si la pelea con Crawford tiene sentido quizás podría considerar esa opción a futuro, pero que ahora solo quería disfrutar su victoria.

“Él no está en mis planes. No sé. Si tiene sentido, tal vez. Voy a disfrutar esta pelea. Déjame disfrutar esta pelea y entonces lo sabrás con seguridad. Este es Canelo. Ya estoy de vuelta. Me siento confiado y feliz porque no me sentí feliz durante mucho tiempo, pero ahora he vuelto”, dijo el mexicano.

Terence Crawford es el mejor libra por libra del boxeo en la actualidad. Foto: Al Bello/Getty Images.

Después de la pelea, el doble campeón indiscutido le envió un mensaje al tapatío en la red social X (anteriormente Twitter) y aprovechó para criticar a Jermell Charlo. “Felicitaciones Canelo, lograste que el llamado león pareciera un cachorro“, escribió Bud.

Cabe destacar que Terence Crawford expresó que está dispuesto a subir al ring con Canelo Álvarez en 168 libras para intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande del boxeo. El reto en primera instancia que fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por hacerlo, pero después de dejar abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder, ahora el tapatío parece cerrarle nuevamente las puestas a Bud.

Para este posible duelo, Crawford tendría que subir tres divisiones (21 libras), situación que podría ponerlo totalmente en desventaja, pero algunos expertos en el deporte opinan que el tamaño no será un problema porque el campeón indiscutido de peso welter tiene la habilidad necesaria para poder vencer Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez venció a Jermell Charlo en el duelo de campeones indiscutidos. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Por ahora Terence Crawford debe cumplir su obligación con Errol Spence Jr. y hacer la revancha a finales de año o inicios del 2024, por lo que la posible pelea con el mexicano podría no suceder pronto.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y sigue aumentando su legado en el deporte. El boxeador tapatío tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

